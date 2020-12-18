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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2455245624572458 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:08 _hunter написав: Да сколько можно уже? -- смертность на порядок отличается (в 10 раз, если что) -- поэтому сейчас и начали задумываться и "истерить". Да сколько можно уже? -- смертность на порядок отличается (в 10 раз, если что) -- поэтому сейчас и начали задумываться и "истерить". Це де і що відрізняється в 10 разів? Це де і що відрізняється в 10 разів? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23674 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:13 freeze написав: Если никто не умер, то это сильно снижает остроту проблемы. Непонятно с чем вы спорите. Если никто не умер, то это сильно снижает остроту проблемы. Непонятно с чем вы спорите.



Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.



Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.

И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"



Истерия ни к чему е ведет.

Маски не носят, дистанцию не соблюдают.

Толку истерить-то? Если 80% пофиг Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"Истерия ни к чему е ведет.Маски не носят, дистанцию не соблюдают.Толку истерить-то? Если 80% пофиг justit Повідомлень: 4946 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: freeze написав:

Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.



Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.

И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"

Спорите Вы, и, точно не понятно о чем.Я же лишь поделился наблюдением из прошлых лет, когда один кашляет в офисе, а через неделю уже 5-ро кашляют.И при этом тогда никто не "Пилил" кашляющего на тему "маску одень, или дома сиди"



Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас. Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас. freeze 4 Повідомлень: 19524 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4669 раз. Подякували: 7413 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:37 freeze написав: vetka написав: freeze написав: В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу. В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.

Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки. Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.



У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.

То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики. У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.

Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение! Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение! vetka Повідомлень: 6792 З нами з: 04.03.14 Подякував: 422 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:51 freeze написав: Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас. Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.



Конечно одни и те же.

Других людей у нас нет. Конечно одни и те же.Других людей у нас нет. justit Повідомлень: 4946 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:58 justit написав: freeze написав: Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас. Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.



Конечно одни и те же.

Других людей у нас нет. Конечно одни и те же.Других людей у нас нет.

Понятно. Ковен, одним словом Понятно. Ковен, одним словом antey1969 1

Повідомлень: 10272 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1257 раз. Подякували: 2907 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:06 freeze написав: vetka написав: freeze написав: В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу. В смысле ? Человек был антипрививочник, утверждал, что коронавирус сущая ерунда. В принципе вы с ним здесь пишите аналогичные вещи. Обычно люди со сходными взглядами как то благожелательно относятся друг к другу.

Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки. Я писала, если вы забыли, что это бандит, как и усопший Кернес, на руках которых души умерших людей, мне абсолютно все равно, были они за или против прививок, для меня это у.людки.



У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.

То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики. У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.

Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.

Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники. Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 967 З нами з: 27.05.15 Подякував: 154 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:09 justit написав: freeze написав: Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас. Сюр какой то, наверное это одни и те же люди, которые раньше в прошлые года позволяли себе кашлять в лицо, и пофигисты сейчас.



Конечно одни и те же.

Других людей у нас нет. Конечно одни и те же.Других людей у нас нет.



найдем..автоматы вперед мп-42.. найдем..автоматы вперед мп-42.. IgorZ Повідомлень: 20 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:29 swan forever написав: У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.

То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики. У вас во всех постах сквозит классовая ненависть к людям, которые чего то добились в жизни.То кто то из них бандиты, кто то воры, кто то эксплуататоры трудового народа, кто то жулики.

Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.

Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники.[/quote]

\\да жидок,парни..они стояли на базаре в 90-е..крутили наперсток,нет не инграл,в своей местности,нах мне надо,крутят наперсток.. спросил у себя и что прибыль-да..пойдешь к нам бокссер?

**а вам жиды,может вас оотпиздить-могу..

нет в наперстки не играл Увы и ах, но девушка права - в нашей стране подавляющее большинство людей, которые добились значительного успеха, являются или у(б)людками, или бандитами, или просто украинскими политиками. Таковы реалии нашего общества.Кернес, кстати, подходил под все три ипостаси - начинал напёрсточником - у(б)людок; продолжил и политиком, и бандитом; вдобавок оказался гнойной подстилкой кремлинов - весна 14-го в Харькове. Скорбеть за таким мерде могут или лицемеры, или подельники.[/quote]\\да жидок,парни..они стояли на базаре в 90-е..крутили наперсток,нет не инграл,в своей местности,нах мне надо,крутят наперсток.. спросил у себя и что прибыль-да..пойдешь к нам бокссер?**а вам жиды,может вас оотпиздить-могу..нет в наперстки не играл IgorZ Повідомлень: 20 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2455245624572458 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm П'ят 18 гру, 2020 19:40