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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:46
IgorZ - ещё один свеженький полуграмотный му... прорезался.
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ЛАД
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:54
ЛАД написав: vetka написав: ЛАД написав:
Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса?
И что обещаете на 2021?
Ну в этом году только в моем окружение основная смертность была от инсульта, самый молодой не дожил месяц до 35-летия. Двое только умерли от короны, муж двоюродной сестры, 53 года и мать подруги, ей было за 60, оба умерли в реанимации. Знаменитости в основном тоже умерли не от короны.
Что особенного в этом году так и не понял.
Кроме короны, от которой умерли "лишних" 2 Ваших близких знакомых.
Тю, всего один муж двоюродной сестры. Вот если бы у девушки было 10 двоюродных сестер и умерло их 10 мужей, да все по 25 лет, то тогда конечно можно было бы задуматься на пару минут, может это все таки не насморк? А один, да еще глубоки 53-х летний старик - это просто не серьезно. Просто мать подруги, да еще 60 лет, нечего говорить, это вообще не показатель, который должен заставить о чем-то задуматься, да и подруга небось так, седьмая вода на киселе.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:56
antey1969 написав:
Понятно. Ковен
, одним словом
No more Witches.
Wrong age
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justit
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:58
IgorZ написав:
найдем..автоматы вперед мп-42..
Игорю больше не наливать.
Хотя, Тяпница же - можно
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:59
swan forever
Не знаю, харьковчанин ли Вы и здесь не место обсуждать Кернеса, но всё далеко не так однозначно и примитивно, как Вы пишете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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ЛАД
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:01
adeges написав:
можно было бы задуматься на пару минут, может это все таки не насморк?
Так насморка при короне вроде не наблюдается
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:06
freeze написав:
Есть мнение, что часть жуликоватых лабораторий не делает тесты вообще... образцы сразу выкидываются, а результаты пишутся от фонаря, для экономии средств. У нас всё возможно, имхо.
Уверен, что какая-то часть тестов делается именно таким образом. Даже просто от банальной лени людей, работающих в лабораториях. Особенно, когда завал, и нужно оставаться в лаборатории сверхурочно без доплаты
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:11
freeze написав:
Это как отказ от пластиковых пакетов, примерно та же тема.
У меня сейчас головная контора вместо красивых пластиковых пакетиков, где находится товар, шнур, запчасти, начала заворачивать товар в упаковку из говнистой бумаги по структуре сильно напоминающей туалетную бумагу из СССР, но говорят быстро разлагается, Грета Тунберг плачет от счастья, но вид при распаковке товара убогий.
Во многих странах сажают в тюрьму за продажу пластиковых пакетов, и правильно делают. Загнали экологию в полную задницу. А с каждого атб кричат "пакетик не нужен?"
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:14
Никто не интересовался, будут ли вакцинировать от коронавируса частные клиники? По примеру вакцинации от гриппа и другого календаря прививок.
В мире уже вакцинировано более миллиона человек. В понедельник байден с женой уколятся
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beee
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:26
beee написав:
Никто не интересовался, будут ли вакцинировать от коронавируса частные клиники? По примеру вакцинации от гриппа и другого календаря прививок.
В мире уже вакцинировано более миллиона человек. В понедельник байден с женой уколятся
уверен что будут, но ценник будет конский. но насколько понимаю нужно чтобы минздрав одобрил вакцину. нам FDA не указ
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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П'ят 18 гру, 2020 21:47
ЛОБ
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