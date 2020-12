Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:54

ЛАД написав: Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса?

И что обещаете на 2021?

И что обещаете на 2021? Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса?И что обещаете на 2021?

ЛАД написав: Что особенного в этом году так и не понял.

Что особенного в этом году так и не понял.

vetka написав: Кроме короны, от которой умерли "лишних" 2 Ваших близких знакомых.



Тю, всего один муж двоюродной сестры. Вот если бы у девушки было 10 двоюродных сестер и умерло их 10 мужей, да все по 25 лет, то тогда конечно можно было бы задуматься на пару минут, может это все таки не насморк? А один, да еще глубоки 53-х летний старик - это просто не серьезно. Просто мать подруги, да еще 60 лет, нечего говорить, это вообще не показатель, который должен заставить о чем-то задуматься, да и подруга небось так, седьмая вода на киселе.

