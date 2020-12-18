RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2457245824592460

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  TUR написав:Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной.


Как и писал утром 12/12 - Турция попала для Украины в "красный" список.
https://moz.gov.ua/article/health/infor ... nja-stanom
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 05.04.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33

  Мизантрóп написав:
  vetka написав:Здесь таких не любят)))

некоторые даже уверены))
Зображення

Сезонный фактор, конечно, капец как влияет. После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. Одновременно в клубе обычно от 50 человек, никаких масок и социальных дистанций. Но, ни одного человека не кашляло

Так что, в общественные места, я пока ни ногой. Надоело болеть. Короны-некороны, а даже на сутки выходить из строя и чувствовать себя плохо - вообще неприятно.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 10.05.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:36

  beee написав:Никто не интересовался, будут ли вакцинировать от коронавируса частные клиники? По примеру вакцинации от гриппа и другого календаря прививок.
В мире уже вакцинировано более миллиона человек. В понедельник байден с женой уколятся


Будут, конечно.
На коммерческой основе.
В принципе это нормально.
Бизнес, только бизнес, если государство недееспособно, то как Чип и Дейл на подмогу приходят частники.
Вангую на февраль, первые украинские лаборатории будут вакцинировать на коммерческой основе.
А Шмигаль будет сопли жевать и рассказывать какая трудная жизнь, и что с Украиной никто не хочет поделиться. :mrgreen:
freeze
4
 
Повідомлень: 19528
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4670 раз.
Подякували: 7414 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:37

  freeze написав:Обычно одни и те же люди предъявляют властям (любой страны) противоположные претензии, потратили деньги на предотвращение форс-мажорной ситуации - что ж вы гады запили деньги, а когда произошла беда, и не были выделены заранее средства - что ж вы гады не подготовились, угробить нас захотели ? )))))

Так это и работает. Правление всегда отхватывает критики, хоть страны, хоть обычного жилого дома. То деньги растратили вникуда, то, наоборот, ничего не делаете.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 10.05.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:37

  adeges написав:
  beee написав:Никто не интересовался, будут ли вакцинировать от коронавируса частные клиники? По примеру вакцинации от гриппа и другого календаря прививок.
В мире уже вакцинировано более миллиона человек. В понедельник байден с женой уколятся


уверен что будут, но ценник будет конский. но насколько понимаю нужно чтобы минздрав одобрил вакцину. нам FDA не указ


Вроде главная манта (авторка книги "Мочи манту") протягивала норму о признании действительным у нас лицензий, выданных американским и европейским регуляторами. Ремдесивир разве получал какую-то местную сертификацию? А он активно используется
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8805
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:41

  vetka написав:Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!


Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.
За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.
Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях.
freeze
4
 
Повідомлень: 19528
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4670 раз.
Подякували: 7414 раз.
 
Профіль
5
22
5
  #<1 ... 2457245824592460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: justit і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7334 1701331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 21:47
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27526)
18.12.2020 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.