Сезонный фактор, конечно, капец как влияет. После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. Одновременно в клубе обычно от 50 человек, никаких масок и социальных дистанций. Но, ни одного человека не кашляло
Так что, в общественные места, я пока ни ногой. Надоело болеть. Короны-некороны, а даже на сутки выходить из строя и чувствовать себя плохо - вообще неприятно.
beee написав:Никто не интересовался, будут ли вакцинировать от коронавируса частные клиники? По примеру вакцинации от гриппа и другого календаря прививок. В мире уже вакцинировано более миллиона человек. В понедельник байден с женой уколятся
Будут, конечно. На коммерческой основе. В принципе это нормально. Бизнес, только бизнес, если государство недееспособно, то как Чип и Дейл на подмогу приходят частники. Вангую на февраль, первые украинские лаборатории будут вакцинировать на коммерческой основе. А Шмигаль будет сопли жевать и рассказывать какая трудная жизнь, и что с Украиной никто не хочет поделиться.
freeze написав:Обычно одни и те же люди предъявляют властям (любой страны) противоположные претензии, потратили деньги на предотвращение форс-мажорной ситуации - что ж вы гады запили деньги, а когда произошла беда, и не были выделены заранее средства - что ж вы гады не подготовились, угробить нас захотели ? )))))
Так это и работает. Правление всегда отхватывает критики, хоть страны, хоть обычного жилого дома. То деньги растратили вникуда, то, наоборот, ничего не делаете.
beee написав:Никто не интересовался, будут ли вакцинировать от коронавируса частные клиники? По примеру вакцинации от гриппа и другого календаря прививок. В мире уже вакцинировано более миллиона человек. В понедельник байден с женой уколятся
уверен что будут, но ценник будет конский. но насколько понимаю нужно чтобы минздрав одобрил вакцину. нам FDA не указ
Вроде главная манта (авторка книги "Мочи манту") протягивала норму о признании действительным у нас лицензий, выданных американским и европейским регуляторами. Ремдесивир разве получал какую-то местную сертификацию? А он активно используется
vetka написав:Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!
Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни. За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни. Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях.