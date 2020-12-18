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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2457245824592460

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:41

  vetka написав:Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!


Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.
За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.
Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:08

После каждого посещения спортивного клуба


Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.

Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:29

  vitaliian написав:За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).


Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
После каждого посещения спортивного клуба


Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.

Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?


Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:33

  justit написав:
После каждого посещения спортивного клуба


Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.

Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?

Это не тот спорт, который вы думаете. Покер - это интеллектуальный спорт. Там платишь вступительный взнос за участие в каждом турнире. Турниры проходят каждый день. Дома тоже можно, но, соревновательный элемент частично теряется, т.к. не видно эмоций других спортсменов. Да, и, живое общение. Когда сидишь целыми днями на удалёнке, по несколько дней не выходишь из дома, это необходимо. С друзьями ещё нужно договариваться, чтоб у них этот определенный день был свободен, и они хотели встретиться. А, в спортивный клуб можно прийти в любой день, когда есть настроение, там всегда есть с кем пообщаться. Ну, и, соревновательный элемент. Всегда приятно выигрывать

  freeze написав:Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:38

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).


Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч...


Вполне нормальные цифры.
1. Умирать стали меньше, потому что население которое собралось умирать уменьшилось по причинам естественного вымирания.
2. В первые 10 месяцев от коронавируса в Украине умерло глобально не так много людей, меньше чем за последующие полтора месяца.
3. Исцелительная сила настороженности привела к тому, что уменьшение социальных контактов и сокращение дистанции между людьми привело к тому, что очевидно стало меньше других инфекционных смертей. Думаю, что и смертей от ДТП и несчастных случаев на производстве из-за двухмесячного весеннего локдауна стало гораздо меньше.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:12

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.


На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.
То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.
Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.
Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.
Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?
Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.
Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :
в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.
Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.
По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.
Алес, всё.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:
justit написав:
После каждого посещения спортивного клуба


Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.

Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?


Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))
17 кг за полгода :)
Но диета не такая жесткая
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