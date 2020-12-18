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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2457245824592460 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:41 vetka написав: Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение! Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!



Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.

За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.

Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях. Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях. freeze 4 Повідомлень: 19532 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4671 раз. Подякували: 7419 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:08 После каждого посещения спортивного клуба



Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.



Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ? Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ? justit Повідомлень: 4949 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:29 vitaliian написав: За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно). За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).



Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч... Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч... верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз vitaliian

Повідомлень: 5331 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: После каждого посещения спортивного клуба



Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.



Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ? Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?



Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) freeze 4 Повідомлень: 19532 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4671 раз. Подякували: 7419 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:33 justit написав: После каждого посещения спортивного клуба



Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.



Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ? Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?

Это не тот спорт, который вы думаете. Покер - это интеллектуальный спорт. Там платишь вступительный взнос за участие в каждом турнире. Турниры проходят каждый день. Дома тоже можно, но, соревновательный элемент частично теряется, т.к. не видно эмоций других спортсменов. Да, и, живое общение. Когда сидишь целыми днями на удалёнке, по несколько дней не выходишь из дома, это необходимо. С друзьями ещё нужно договариваться, чтоб у них этот определенный день был свободен, и они хотели встретиться. А, в спортивный клуб можно прийти в любой день, когда есть настроение, там всегда есть с кем пообщаться. Ну, и, соревновательный элемент. Всегда приятно выигрывать



freeze написав: Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема. Это не тот спорт, который вы думаете. Покер - это интеллектуальный спорт. Там платишь вступительный взнос за участие в каждом турнире. Турниры проходят каждый день. Дома тоже можно, но, соревновательный элемент частично теряется, т.к. не видно эмоций других спортсменов. Да, и, живое общение. Когда сидишь целыми днями на удалёнке, по несколько дней не выходишь из дома, это необходимо. С друзьями ещё нужно договариваться, чтоб у них этот определенный день был свободен, и они хотели встретиться. А, в спортивный клуб можно прийти в любой день, когда есть настроение, там всегда есть с кем пообщаться. Ну, и, соревновательный элемент. Всегда приятно выигрыватьМолодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема. safonovstanislav Повідомлень: 3071 З нами з: 10.05.14 Подякував: 272 раз. Подякували: 530 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:38 vitaliian написав: vitaliian написав: За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно). За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).



Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч... Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч...



Вполне нормальные цифры.

1. Умирать стали меньше, потому что население которое собралось умирать уменьшилось по причинам естественного вымирания.

2. В первые 10 месяцев от коронавируса в Украине умерло глобально не так много людей, меньше чем за последующие полтора месяца.

3. Исцелительная сила настороженности привела к тому, что уменьшение социальных контактов и сокращение дистанции между людьми привело к тому, что очевидно стало меньше других инфекционных смертей. Думаю, что и смертей от ДТП и несчастных случаев на производстве из-за двухмесячного весеннего локдауна стало гораздо меньше. Вполне нормальные цифры.1. Умирать стали меньше, потому что население которое собралось умирать уменьшилось по причинам естественного вымирания.2. В первые 10 месяцев от коронавируса в Украине умерло глобально не так много людей, меньше чем за последующие полтора месяца.3. Исцелительная сила настороженности привела к тому, что уменьшение социальных контактов и сокращение дистанции между людьми привело к тому, что очевидно стало меньше других инфекционных смертей. Думаю, что и смертей от ДТП и несчастных случаев на производстве из-за двухмесячного весеннего локдауна стало гораздо меньше. freeze 4 Повідомлень: 19532 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4671 раз. Подякували: 7419 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 00:12 safonovstanislav написав: freeze написав: Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема. Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.



На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.

То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.

Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.

Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.

Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?

Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.

Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :

в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.

Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.

По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.

Алес, всё. На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.Алес, всё. freeze 4 Повідомлень: 19532 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4671 раз. Подякували: 7419 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 00:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: justit написав: После каждого посещения спортивного клуба



Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.



Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ? Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?



Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) 17 кг за полгода

Но диета не такая жесткая 17 кг за полгодаНо диета не такая жесткая Faceless

Модератор Повідомлень: 28340 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1187 раз. Подякували: 6836 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2457245824592460 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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serp6769 П'ят 18 гру, 2020 23:39