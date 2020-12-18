Додано: Суб 19 гру, 2020 00:12

safonovstanislav написав: freeze написав: Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема. Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.

На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.Алес, всё.