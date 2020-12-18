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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2458245924602461

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:53

  CRUSADER написав:килограммы потерянные - это аткое. указывайте процент от первоначального веса. в идеале - текущий процент жира и мышц. многие просто теряют мыщцы и воду

При указанной диете не потерять жир крайне сложно. :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс.

А каким боком тут коронавирус если чувак и так уже который год в инвалидной коляске? Но одно хорошо: благодаря захворавшему Кернесу в окресностях 17-й больницы досрочно включили горячую воду отсутсвовавшую с мая месяца.
  freeze написав:По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы.

ОхблR
Ещё раз перечитать фразу выше про горячую воду. К слову, перекопанную улицу не восстановили, присыпали щебенкой и хрен с вами хреновчане. :mrgreen:
И ещё одно: две параллельные улицы, одна из которых идёт мимо той самой 17-й больницы практически на всё лето и осень до выборов - ремонтировали. Одна была перекрыта наглухо. Гениальное решение! Что понять восклицательный знак надо видеть что эти две улицы - единственные улицы ведущие в данном направлении и объезжать ремонт через хрен знает какие маршруты где свои пробки.

На перекрытой наглухо улице в самом центре отремонтированного участка после открытия обнаружился кусок дороги со старым асфальтом, метров 10-15 :lol:
Mind the gap.
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