При указанной диете не потерять жир крайне сложно.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 00:53
Додано: Суб 19 гру, 2020 01:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А каким боком тут коронавирус если чувак и так уже который год в инвалидной коляске? Но одно хорошо: благодаря захворавшему Кернесу в окресностях 17-й больницы досрочно включили горячую воду отсутсвовавшую с мая месяца.
ОхблR
Ещё раз перечитать фразу выше про горячую воду. К слову, перекопанную улицу не восстановили, присыпали щебенкой и хрен с вами хреновчане.
И ещё одно: две параллельные улицы, одна из которых идёт мимо той самой 17-й больницы практически на всё лето и осень до выборов - ремонтировали. Одна была перекрыта наглухо. Гениальное решение! Что понять восклицательный знак надо видеть что эти две улицы - единственные улицы ведущие в данном направлении и объезжать ремонт через хрен знает какие маршруты где свои пробки.
На перекрытой наглухо улице в самом центре отремонтированного участка после открытия обнаружился кусок дороги со старым асфальтом, метров 10-15
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 19 гру, 2020 03:07
В Швеции:
Додано: Суб 19 гру, 2020 03:19
Две американских работы, в которых сравниваются ковид и грипп по смертности.
Одна работа по опыту больницы Департамента по делам ветеранов США в период с февраля по июнь. Здесь достаточно возрастной контингент.
Вторая анализирует смертность как более молодых людей в возрасте 25-44 лет. Работа заключалась в том, чтобы сравнить смертность от всех причин в период пандемии коронавируса и за 2015-2019 годы.
Обе работы доказывают, что что коронавирус намного опаснее гриппа.
Цитировать не буду, желающие (сомневающиеся) могут почитать. Хотя сомневаюсь, что это кого-то убедит.
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