Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: Суб 19 гру, 2020 00:53 CRUSADER написав: килограммы потерянные - это аткое. указывайте процент от первоначального веса. в идеале - текущий процент жира и мышц. многие просто теряют мыщцы и воду килограммы потерянные - это аткое. указывайте процент от первоначального веса. в идеале - текущий процент жира и мышц. многие просто теряют мыщцы и воду

При указанной диете не потерять жир крайне сложно.

А каким боком тут коронавирус если чувак и так уже который год в инвалидной коляске? Но одно хорошо: благодаря захворавшему Кернесу в окресностях 17-й больницы досрочно включили горячую воду отсутсвовавшую с мая месяца.

freeze написав: По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы. По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы.

Ещё раз перечитать фразу выше про горячую воду. К слову, перекопанную улицу не восстановили, присыпали щебенкой и хрен с вами хреновчане.

И ещё одно: две параллельные улицы, одна из которых идёт мимо той самой 17-й больницы практически на всё лето и осень до выборов - ремонтировали. Одна была перекрыта наглухо. Гениальное решение! Что понять восклицательный знак надо видеть что эти две улицы - единственные улицы ведущие в данном направлении и объезжать ремонт через хрен знает какие маршруты где свои пробки.



На перекрытой наглухо улице в самом центре отремонтированного участка после открытия обнаружился кусок дороги со старым асфальтом, метров 10-15 А каким боком тут коронавирус если чувак и так уже который год в инвалидной коляске? Но одно хорошо: благодаря захворавшему Кернесу в окресностях 17-й больницы досрочно включили горячую воду отсутсвовавшую с мая месяца.ОхблRЕщё раз перечитать фразу выше про горячую воду. К слову, перекопанную улицу не восстановили, присыпали щебенкой и хрен с вами хреновчане.И ещё одно: две параллельные улицы, одна из которых идёт мимо той самой 17-й больницы практически на всё лето и осень до выборов - ремонтировали. Одна была перекрыта наглухо. Гениальное решение! Что понять восклицательный знак надо видеть что эти две улицы - единственные улицы ведущие в данном направлении и объезжать ремонт через хрен знает какие маршруты где свои пробки.На перекрытой наглухо улице в самом центре отремонтированного участка после открытия обнаружился кусок дороги со старым асфальтом, метров 10-15

Додано: Суб 19 гру, 2020 03:07

Людей обяжут носить маски в общественном транспорте в определенное время. Также будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. В ресторанах разрешат собираться группами не более четырех человек. В стране также запретят продажу алкоголя с 20:00.



По словам премьера, школы для детей старше 16 лет также продолжат онлайн-обучение после Рождества, до 24 января. Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома до 24 января.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/19/1878878.html В Швеции: ЛАД 2 Повідомлень: 18004 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4632 раз. Подякували: 4331 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 03:19 https://focus.ua/technologies/469774-uchenye-postavili-tochku-v-sporah-chto-koronavirus-ne-strashnee-sezonnogo-grippa

Две американских работы, в которых сравниваются ковид и грипп по смертности.



Одна работа по опыту больницы Департамента по делам ветеранов США в период с февраля по июнь. Здесь достаточно возрастной контингент.



Вторая анализирует смертность как более молодых людей в возрасте 25-44 лет. Работа заключалась в том, чтобы сравнить смертность от всех причин в период пандемии коронавируса и за 2015-2019 годы.



Обе работы доказывают, что что коронавирус намного опаснее гриппа.



