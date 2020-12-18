Додано: Суб 19 гру, 2020 01:04

freeze написав: Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс. Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс.

freeze написав: По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы. По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы.

А каким боком тут коронавирус если чувак и так уже который год в инвалидной коляске? Но одно хорошо: благодаря захворавшему Кернесу в окресностях 17-й больницы досрочно включили горячую воду отсутсвовавшую с мая месяца.ОхблRЕщё раз перечитать фразу выше про горячую воду. К слову, перекопанную улицу не восстановили, присыпали щебенкой и хрен с вами хреновчане.И ещё одно: две параллельные улицы, одна из которых идёт мимо той самой 17-й больницы практически на всё лето и осень до выборов - ремонтировали. Одна была перекрыта наглухо. Гениальное решение! Что понять восклицательный знак надо видеть что эти две улицы - единственные улицы ведущие в данном направлении и объезжать ремонт через хрен знает какие маршруты где свои пробки.На перекрытой наглухо улице в самом центре отремонтированного участка после открытия обнаружился кусок дороги со старым асфальтом, метров 10-15