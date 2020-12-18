freeze написав:Мэр Харькова Кернес скончался, последствия коронавируса дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, сообщил его друг Фукс.
А каким боком тут коронавирус если чувак и так уже который год в инвалидной коляске? Но одно хорошо: благодаря захворавшему Кернесу в окресностях 17-й больницы досрочно включили горячую воду отсутсвовавшую с мая месяца.
freeze написав:По отзывам харьковчан, один из лучших мэров страны. Что ж опять на выборы.
ОхблR Ещё раз перечитать фразу выше про горячую воду. К слову, перекопанную улицу не восстановили, присыпали щебенкой и хрен с вами хреновчане. И ещё одно: две параллельные улицы, одна из которых идёт мимо той самой 17-й больницы практически на всё лето и осень до выборов - ремонтировали. Одна была перекрыта наглухо. Гениальное решение! Что понять восклицательный знак надо видеть что эти две улицы - единственные улицы ведущие в данном направлении и объезжать ремонт через хрен знает какие маршруты где свои пробки.
На перекрытой наглухо улице в самом центре отремонтированного участка после открытия обнаружился кусок дороги со старым асфальтом, метров 10-15
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Людей обяжут носить маски в общественном транспорте в определенное время. Также будет введено ограничение на количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. В ресторанах разрешат собираться группами не более четырех человек. В стране также запретят продажу алкоголя с 20:00.
По словам премьера, школы для детей старше 16 лет также продолжат онлайн-обучение после Рождества, до 24 января. Всем работодателям также рекомендуется разрешить второстепенному персоналу работать из дома до 24 января.
vitaliian написав:За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).
Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч...
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, пока названную 501.V2
Минздрав ЮАР заявил, что вторая волна COVID-19 в стране вызвана быстрым вариантом вируса. По предварительным данным, этот тип более заразен: все больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний оказываются в критическом состоянии
freeze написав:Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным. Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.
Поэтому теперь надо дать им по 15 тысяч - за моральную поддержку, в честь праздников и потому что не жадный
freeze написав:Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики : в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки. Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада. По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан. Алес, всё.
Прекрасный рацион, очень похож на мой, если добавить немного мяса и заменить выпивку на сок и воду.
vitaliian написав:За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).
Я чего то не понимаю, в прошлом году (без ковида) умерли 486,8 тысяч в этом году (в тч с ковидом) 485,7 тысяч...
А когда население Украины будет 20 млн. - будет умирать еще меньше - 200 тысяч. в год. Теперь строим логический ряд.
Альтернатива закрытым границам. Для тех, кто не может не путешествовать.)))
"Победа" запускает "полеты вникуда". Первый рейс по маршруту Москва - Москва состоится сегодня. Самолет пролетит 1,5 часа над городами Золотого кольца и вернется в порт отправления. Билеты раскупили за считаные минуты, рассказали в авиакомпании. Несколько городов тоже захотели организовать у себя такие полеты.
"Полеты вникуда" организуются уже в нескольких странах на фоне закрытия границ и сокращения полетов.