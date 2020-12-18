RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2459246024612462

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
freeze
4
 
Повідомлень: 19535
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4673 раз.
Подякували: 7425 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:13

  freeze написав:я и в Харькове 100 лет не был

  freeze написав:Боком слева, или справа, но на фоне коронавируса и высокой температуры произошёл тромбоз

Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас? :wink:

  freeze написав:Сторонники теории заговора

А, что касается "теории заговора", то почитайте в переводе, пока на выходных полный доступ открыт, хотя бы одно из решений Евросуда на эту тему, а если английский знаете, то оригинал уже в круглосуточном доступе. А то ведь, как я вижу из некоторых комментариев, то справедливого правосудия хотя бы некоторым все-же хочется, однако одну из проблем, которая существует, даже они видеть не хотят:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 6990508687
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61638
Igneus
 
Повідомлень: 860
З нами з: 29.08.18
Подякував: 361 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:36

  Igneus написав:Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас? :wink:


Логика железная :D Других способов узнать, конечно, нет :mrgreen:
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 05.07.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:40

Заболевший коронавирусом мэр Одессы Геннадий Труханов, комментарии пресс-службы которого оставляли большие вопросы по состоянию его здоровья, выписался из инфекционной больницы.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13566
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7441 раз.
Подякували: 3566 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2459246024612462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexop, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 732, 733, 734
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7335 1701928
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 23:39
serp6769

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.