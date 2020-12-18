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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:13
Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?
А, что касается "теории заговора", то почитайте в переводе, пока на выходных полный доступ открыт, хотя бы одно из решений Евросуда на эту тему, а если английский знаете, то оригинал уже в круглосуточном доступе. А то ведь, как я вижу из некоторых комментариев, то справедливого правосудия хотя бы некоторым все-же хочется, однако одну из проблем, которая существует, даже они видеть не хотят:
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:36
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:40
Biden's Laptop Matters
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