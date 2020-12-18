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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2460246124622463>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:13

  freeze написав:я и в Харькове 100 лет не был

  freeze написав:Боком слева, или справа, но на фоне коронавируса и высокой температуры произошёл тромбоз

Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас? :wink:

  freeze написав:Сторонники теории заговора

А, что касается "теории заговора", то почитайте в переводе, пока на выходных полный доступ открыт, хотя бы одно из решений Евросуда на эту тему, а если английский знаете, то оригинал уже в круглосуточном доступе. А то ведь, как я вижу из некоторых комментариев, то справедливого правосудия хотя бы некоторым все-же хочется, однако одну из проблем, которая существует, даже они видеть не хотят:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 6990508687
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61638
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:36

  Igneus написав:Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас? :wink:


Логика железная :D Других способов узнать, конечно, нет :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:40

Заболевший коронавирусом мэр Одессы Геннадий Труханов, комментарии пресс-службы которого оставляли большие вопросы по состоянию его здоровья, выписался из инфекционной больницы.

Причём не сегодня, а позавчера (?)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:57

  Lady_N написав:
  Igneus написав:Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас? :wink:


Логика железная :D Других способов узнать, конечно, нет :mrgreen:

История болезни в оригинале и оригинал свидетельства о смерти с диагнозом.
Все.
А то, что его друг сказал, то это он поспешил, поскольку, например, персональные данные, которые касаются чужого здоровья, не могут собирать, обрабатывать и распространять друзья (Закон Украины "О защите персональных данных"): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:16

  freeze написав:
  vetka написав:Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!


Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.
За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.


Илон Маск. :idea:
Создал технологии, которые в корне изменят образ жизни и социальной организации человеческого общества. Положил начало колонизации человеком космоса. Стал одним из самых богатых людей планеты и помог обогатиться инвесторам всего мира. :)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:23

  freeze написав:Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".


Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:24

  freeze написав:
justit написав:
После каждого посещения спортивного клуба


Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.

Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?


Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))


Это хорошо, важно стабилизироваться.Но перечисленный рацион не позволит приличные физ нагрузки(ты ж писал. что бегаешь).
Несколько лет назад нашёл статью - гиря заменяет спортзал.Составил для себя пару десятков упражнений.......и понял. что в большинстве случаев это правда.Плюс бег.
Сейчас работаю над следующим шагом - хочу освоить и привыкнуть к статическим упражнениям.Пока подготовился только в теории и составил список упражнений, на мой взгляд и возможности доступные.Теория говорит. что это бомба. на практике пока не пробовал.Пишу. может кто заинтересуется и осчастливит себя.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:32

  Libo написав:
  freeze написав:Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".


Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно. :shock:


А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян? Причем плохо освоил даже его. "Распрямленные" - через "я", "гомо сапиенс" - 2 отдельных слова :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:39

  zРадио написав:А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян?


Пишу же для вас, обезъян. Вы же в плане других языков тупые, как и во всем. Разум пропили. Сволочи. :?
Libo
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