Додано: Суб 19 гру, 2020 12:13

freeze написав: я и в Харькове 100 лет не был я и в Харькове 100 лет не был

freeze написав: Боком слева, или справа, но на фоне коронавируса и высокой температуры произошёл тромбоз Боком слева, или справа, но на фоне коронавируса и высокой температуры произошёл тромбоз

freeze написав: Сторонники теории заговора Сторонники теории заговора

Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?А, что касается "теории заговора", то почитайте в переводе, пока на выходных полный доступ открыт, хотя бы одно из решений Евросуда на эту тему, а если английский знаете, то оригинал уже в круглосуточном доступе. А то ведь, как я вижу из некоторых комментариев, то справедливого правосудия хотя бы некоторым все-же хочется, однако одну из проблем, которая существует, даже они видеть не хотят: