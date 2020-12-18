Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
freeze написав:Боком слева, или справа, но на фоне коронавируса и высокой температуры произошёл тромбоз
Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?
freeze написав:Сторонники теории заговора
А, что касается "теории заговора", то почитайте в переводе, пока на выходных полный доступ открыт, хотя бы одно из решений Евросуда на эту тему, а если английский знаете, то оригинал уже в круглосуточном доступе. А то ведь, как я вижу из некоторых комментариев, то справедливого правосудия хотя бы некоторым все-же хочется, однако одну из проблем, которая существует, даже они видеть не хотят: http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 6990508687 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61638
Igneus написав:Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?
Логика железная Других способов узнать, конечно, нет
История болезни в оригинале и оригинал свидетельства о смерти с диагнозом. Все. А то, что его друг сказал, то это он поспешил, поскольку, например, персональные данные, которые касаются чужого здоровья, не могут собирать, обрабатывать и распространять друзья (Закон Украины "О защите персональных данных"): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
vetka написав:Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!
Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни. За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.
Илон Маск. Создал технологии, которые в корне изменят образ жизни и социальной организации человеческого общества. Положил начало колонизации человеком космоса. Стал одним из самых богатых людей планеты и помог обогатиться инвесторам всего мира.
freeze написав:Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно.
Турник да гантели дома, да упражнения со своим же весом.
Нужна ли мотивация клуба "я ж деньги заплатил...", да еще в такое время ?
Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))
Это хорошо, важно стабилизироваться.Но перечисленный рацион не позволит приличные физ нагрузки(ты ж писал. что бегаешь). Несколько лет назад нашёл статью - гиря заменяет спортзал.Составил для себя пару десятков упражнений.......и понял. что в большинстве случаев это правда.Плюс бег. Сейчас работаю над следующим шагом - хочу освоить и привыкнуть к статическим упражнениям.Пока подготовился только в теории и составил список упражнений, на мой взгляд и возможности доступные.Теория говорит. что это бомба. на практике пока не пробовал.Пишу. может кто заинтересуется и осчастливит себя.
freeze написав:Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно.
А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян? Причем плохо освоил даже его. "Распрямленные" - через "я", "гомо сапиенс" - 2 отдельных слова