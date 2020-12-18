Igneus написав:Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?
Логика железная Других способов узнать, конечно, нет
))) Зачёт. Вообще родственники Кернеса и его друг Фукс периодически отписывались по этой теме. Хотя я не из Харькова, но интернет у меня есть.
Для сторонников теории заговора и думающих, что цель остальных людей обмануть их, вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин в течение часа с помощью логических цепочек и слайдов доказал, что Ленин это не человек, а банальный Гриб, точнее мухомор. Так что да, вас все обманывают, коронавируса нет, вся пандемия задумана мировой элитой, чтобы распилить бюджеты, Кернес умер потому что долго ездил в инвалидной коляске, и не забывайте, что Ленин - гриб
zРадио написав:А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян?
Пишу же для вас, обезъян. Вы же в плане других языков тупые, как и во всем. Разум пропили. Сволочи.
То россияне в плане других языков тупые (точнее ленивые, как и любые другие носители популярных языков). А в Украине русские прекрасно знают украинский. Большинство - еще и английский. Ты же, гад, только разжигать умеешь
zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский.
Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить. Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация.
zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский.
Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить. Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация.
А так у всьому світі. Не можуть вивчити мову країни в якій вони живуть. Імперська ментальність .
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