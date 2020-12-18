Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2460246124622463 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: Суб 19 гру, 2020 13:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире Lady_N написав: Igneus написав: Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?

, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз,, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?



Логика железная Других способов узнать, конечно, нет Логика железнаяДругих способов узнать, конечно, нет



))) Зачёт.

Вообще родственники Кернеса и его друг Фукс периодически отписывались по этой теме. Хотя я не из Харькова, но интернет у меня есть.



Для сторонников теории заговора и думающих, что цель остальных людей обмануть их, вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин в течение часа с помощью логических цепочек и слайдов доказал, что Ленин это не человек, а банальный Гриб, точнее мухомор.

Так что да, вас все обманывают, коронавируса нет, вся пандемия задумана мировой элитой, чтобы распилить бюджеты, Кернес умер потому что долго ездил в инвалидной коляске, и не забывайте, что Ленин - гриб ))) Зачёт.Вообще родственники Кернеса и его друг Фукс периодически отписывались по этой теме. Хотя я не из Харькова, но интернет у меня есть.Для сторонников теории заговора и думающих, что цель остальных людей обмануть их, вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин в течение часа с помощью логических цепочек и слайдов доказал, что Ленин это не человек, а банальный Гриб, точнее мухомор.Так что да, вас все обманывают, коронавируса нет, вся пандемия задумана мировой элитой, чтобы распилить бюджеты, Кернес умер потому что долго ездил в инвалидной коляске, и не забывайте, что Ленин - гриб freeze 4 Повідомлень: 19536 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4673 раз. Подякували: 7428 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 13:46 Libo написав: zРадио написав: А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян? А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян?



Пишу же для вас, обезъян. Вы же в плане других языков тупые, как и во всем. Разум пропили. Сволочи. Пишу же для вас, обезъян. Вы же в плане других языков тупые, как и во всем. Разум пропили. Сволочи.



То россияне в плане других языков тупые (точнее ленивые, как и любые другие носители популярных языков). А в Украине русские прекрасно знают украинский. Большинство - еще и английский. Ты же, гад, только разжигать умеешь То россияне в плане других языков тупые (точнее ленивые, как и любые другие носители популярных языков). А в Украине русские прекрасно знают украинский. Большинство - еще и английский. Ты же, гад, только разжигать умеешь zРадио

Повідомлень: 8810 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1668 раз. Подякували: 3759 раз. Профіль 12 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 13:55 zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский. А в Украине русские прекрасно знают украинский.



Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.

Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация. Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация. Libo 2

Повідомлень: 9039 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 14:12 Libo написав: zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский. А в Украине русские прекрасно знают украинский.



Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.

Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация. Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация.



А так у всьому світі. Не можуть вивчити мову країни в якій вони живуть. Імперська ментальність . А так у всьому світі. Не можуть вивчити мову країни в якій вони живуть. Імперська ментальність . Бонус за оформлення картки :

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7335 1702009

serp6769 П'ят 18 гру, 2020 23:39