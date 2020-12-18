Додано: Суб 19 гру, 2020 13:43

Lady_N написав: Igneus написав: Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?

, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз,, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас?



Логика железная Других способов узнать, конечно, нет Логика железнаяДругих способов узнать, конечно, нет

))) Зачёт.Вообще родственники Кернеса и его друг Фукс периодически отписывались по этой теме. Хотя я не из Харькова, но интернет у меня есть.Для сторонников теории заговора и думающих, что цель остальных людей обмануть их, вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин в течение часа с помощью логических цепочек и слайдов доказал, что Ленин это не человек, а банальный Гриб, точнее мухомор.Так что да, вас все обманывают, коронавируса нет, вся пандемия задумана мировой элитой, чтобы распилить бюджеты, Кернес умер потому что долго ездил в инвалидной коляске, и не забывайте, что Ленин - гриб