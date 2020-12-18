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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2461246224632464>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Lady_N написав:
  Igneus написав:Откуда Вы узнали, что именно на фоне коронавируса и высокой температуры произошел тромбоз, если Вы в Харькове 100 лет не были, да и в Шарите, вероятно, не работаете сейчас? :wink:


Логика железная :D Других способов узнать, конечно, нет :mrgreen:


))) Зачёт.
Вообще родственники Кернеса и его друг Фукс периодически отписывались по этой теме. Хотя я не из Харькова, но интернет у меня есть.

Для сторонников теории заговора и думающих, что цель остальных людей обмануть их, вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин в течение часа с помощью логических цепочек и слайдов доказал, что Ленин это не человек, а банальный Гриб, точнее мухомор.
Так что да, вас все обманывают, коронавируса нет, вся пандемия задумана мировой элитой, чтобы распилить бюджеты, Кернес умер потому что долго ездил в инвалидной коляске, и не забывайте, что Ленин - гриб
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:46

  Libo написав:
  zРадио написав:А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян?


Пишу же для вас, обезъян. Вы же в плане других языков тупые, как и во всем. Разум пропили. Сволочи. :?


То россияне в плане других языков тупые (точнее ленивые, как и любые другие носители популярных языков). А в Украине русские прекрасно знают украинский. Большинство - еще и английский. Ты же, гад, только разжигать умеешь :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:55

  zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский.


Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.
Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:12

  Libo написав:
  zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский.


Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.
Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация. :o


А так у всьому світі. Не можуть вивчити мову країни в якій вони живуть. Імперська ментальність .
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:37

  freeze написав:))) Зачёт.

Недифференцированный или дифференцированный, с оценкой? :wink:
  freeze написав:Вообще родственники Кернеса и его друг Фукс периодически отписывались по этой теме. Хотя я не из Харькова, но интернет у меня есть... Кернес умер потому что долго ездил в инвалидной коляске

А как Вы думаете, если у Вас есть интернет - легко ли жить, если пуля пробила печень и задела легкое, учитывая при этом, сколько прожил после покушения Ленин, или тот тоже умер от коронавируса? :wink:
https://nv.ua/ukraine/politics/umer-gen ... 29822.html

  freeze написав:Для сторонников теории заговора и думающих, что цель остальных людей обмануть

Так это было правдой, что "... мир насилия будет разрушен, и кто был никем, тот станет всем", или обманом? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:44

zРадио К чему кормить тролля?
В игнор, и пускай там себе бесится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:56

  freeze написав:Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))


Ну для меня фитнесс - это тело держать в таком состоянии, чтоб не стыдно было без рубашки показаться.
О похудении речи нет, наследственность не подкачала
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:57

  safonovstanislav написав: Да, и, живое общение. Когда сидишь целыми днями на удалёнке, по несколько дней не выходишь из дома, это необходимо.


Ну, как по мне тут общение в разгаре, а еще есть куча подобных площадок. :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:03

  freeze написав:Думаю, что и смертей от ДТП и несчастных случаев на производстве из-за двухмесячного весеннего локдауна стало гораздо меньше.


ДТП на трассах просто дофига.
Если новости почитать... :?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:07

  Libo написав:Положил начало колонизации человеком космоса.


А где первая колония основана?
Я что-то выпал из этого информационного поля :?
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