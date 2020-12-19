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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2462246324642465>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:11

  Кучинелли написав:Несколько лет назад нашёл статью - гиря заменяет спортзал. Составил для себя пару десятков упражнений.......и понял. что в большинстве случаев это правда.


ИМХО все зависит от конкретного организма.
Я например исключительно турник, отжимания, приседания, пресс, фитнесс-болл и много хожу (минимум 10км в день стараюсь)

Гири, штанги по молодости пробвал, но не "поперло" совсем.

С возрастом конечно сильней не становишься + лень :D
Но в спортзалы ходить просто не интересно.
Пробовал, хватает меня на 1-2 месяца, потом скука.
Ну, разве что там перед зеркалами прикольно на себя-любимого смотреть :D
Но это ж эксгибиционизм, а не оздоровление
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:16

  freeze написав:вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин


Немного не то, но по теме.
Я когда это
https://www.youtube.com/watch?v=DZsWKM3KUxA
увидел, то вспомнил одного из преподов, который лекции в таком же ключе вел.
:D
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:17

  zРадио написав:Большинство - еще и английский.



Ну... такое :)
Со словарем :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:18

  antey1969 написав:zРадио К чему кормить тролля?
В игнор, и пускай там себе бесится.


Вот именно. Нуф-Нуфу комфортнее похрю-хрю с Наф-Нафом, чем с просвещенным украинцем. :lol: Вата - тупиковая ветвь человечества. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:24

  justit написав:
  freeze написав:вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин


Немного не то, но по теме.
Я когда это
https://www.youtube.com/watch?v=DZsWKM3KUxA
увидел, то вспомнил одного из преподов, который лекции в таком же ключе вел.
:D


Курёхин внёс значительный вклад в стёб теории заговоров.
Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов.
https://www.youtube.com/watch?v=K2rXqV3wIEY :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:35

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав:.....
В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить.

Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса?
И что обещаете на 2021?

Високосні роки майже завжди трешеві, народна прикмета така.
А ще на один день більше, тому і людей більше вмирає.

А оце бачив? Щось я очкую ))))
Зловісний знак - у неапольському кафедральному соборі не відбулось щорічне диво святого Януарія. У храмі зберігається краплина крові християнського мученика, яку двічі на рік показують вірянам після спеціальної церемонії. Зазвичай після молитви засохла кров перетворюється на рідину – це називають дивом святого Януарія і вважають благословенним знаком. Але цього року, незважаючи на молитви, кров залишилась сухою.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/zlovi ... ariya.html
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:40

  zРадио написав:
  Libo написав:
  freeze написав:Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".


Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно. :shock:


А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян? Причем плохо освоил даже его. "Распрямленные" - через "я", "гомо сапиенс" - 2 отдельных слова :mrgreen:

Так ржачно ))) розмовляючий мовою бібізян Лібо ... хто ж він? Арій ????!!!! :mrgreen:
Чи бібізяна???!!! :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:51

  freeze написав:это был на самом деле заговор грибов


Не, ну в грибах сразу видно, что это гон какой-то :D
А лекция о Броме звучит как-то более научно что ли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:01

  freeze написав:Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов.

А Вы считаете, что "Октябрьскую революцию" совершил именно proletarius, который не имел ничего, кроме возможности производить потомство, в то время как многие генералы царской армии, например, Брусилов, перешли на сторону заговорщиков? :wink:
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  safonovstanislav написав:... После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. ...

Если через 12 часов -- обычный синдром повышенной мнительности. Неприятно, конечно, но для здоровья не сильно опасно...
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