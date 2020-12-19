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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2462246324642465> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: Суб 19 гру, 2020 16:11 Кучинелли написав: Несколько лет назад нашёл статью - гиря заменяет спортзал. Составил для себя пару десятков упражнений.......и понял. что в большинстве случаев это правда. Несколько лет назад нашёл статью - гиря заменяет спортзал. Составил для себя пару десятков упражнений.......и понял. что в большинстве случаев это правда.



ИМХО все зависит от конкретного организма.

Я например исключительно турник, отжимания, приседания, пресс, фитнесс-болл и много хожу (минимум 10км в день стараюсь)



Гири, штанги по молодости пробвал, но не "поперло" совсем.



С возрастом конечно сильней не становишься + лень

Но в спортзалы ходить просто не интересно.

Пробовал, хватает меня на 1-2 месяца, потом скука.

Ну, разве что там перед зеркалами прикольно на себя-любимого смотреть

Но это ж эксгибиционизм, а не оздоровление ИМХО все зависит от конкретного организма.Я например исключительно турник, отжимания, приседания, пресс, фитнесс-болл и много хожу (минимум 10км в день стараюсь)Гири, штанги по молодости пробвал, но не "поперло" совсем.С возрастом конечно сильней не становишься + леньНо в спортзалы ходить просто не интересно.Пробовал, хватает меня на 1-2 месяца, потом скука.Ну, разве что там перед зеркалами прикольно на себя-любимого смотретьНо это ж эксгибиционизм, а не оздоровление justit Повідомлень: 4957 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 16:16 freeze написав: вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин



Немного не то, но по теме.

Я когда это

https://www.youtube.com/watch?v=DZsWKM3KUxA

увидел, то вспомнил одного из преподов, который лекции в таком же ключе вел.

Немного не то, но по теме.Я когда этоувидел, то вспомнил одного из преподов, который лекции в таком же ключе вел. justit Повідомлень: 4957 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 16:17 zРадио написав: Большинство - еще и английский. - еще и английский.





Ну... такое :)

Со словарем Ну...:)Со словарем justit Повідомлень: 4957 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 16:18 antey1969 написав: zРадио К чему кормить тролля?

В игнор, и пускай там себе бесится. К чему кормить тролля?В игнор, и пускай там себе бесится.



Вот именно. Нуф-Нуфу комфортнее похрю-хрю с Наф-Нафом, чем с просвещенным украинцем. Вата - тупиковая ветвь человечества. Вот именно. Нуф-Нуфу комфортнее похрю-хрю с Наф-Нафом, чем с просвещенным украинцем.Вата - тупиковая ветвь человечества. Libo 2

Повідомлень: 9042 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:24 justit написав: freeze написав: вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин вспомнил знаменитый фильм или передачу из далёкого 1991 года, когда Курёхин



Немного не то, но по теме.

Я когда это

https://www.youtube.com/watch?v=DZsWKM3KUxA

увидел, то вспомнил одного из преподов, который лекции в таком же ключе вел.

Немного не то, но по теме.Я когда этоувидел, то вспомнил одного из преподов, который лекции в таком же ключе вел.



Курёхин внёс значительный вклад в стёб теории заговоров.

Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов.

https://www.youtube.com/watch?v=K2rXqV3wIEY Курёхин внёс значительный вклад в стёб теории заговоров.Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов. freeze 4 Повідомлень: 19537 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4675 раз. Подякували: 7428 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:35 flyman написав: ЛАД написав: vetka написав: .....

В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить. .....В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить.

Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса?

И что обещаете на 2021? Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса?И что обещаете на 2021?

Високосні роки майже завжди трешеві, народна прикмета така.

А ще на один день більше, тому і людей більше вмирає. А ще на один день більше, тому і людей більше вмирає.

А оце бачив? Щось я очкую ))))

Зловісний знак - у неапольському кафедральному соборі не відбулось щорічне диво святого Януарія. У храмі зберігається краплина крові християнського мученика, яку двічі на рік показують вірянам після спеціальної церемонії. Зазвичай після молитви засохла кров перетворюється на рідину – це називають дивом святого Януарія і вважають благословенним знаком. Але цього року, незважаючи на молитви, кров залишилась сухою.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/zlovi ... ariya.html А оце бачив? Щось я очкую ))))Більше читайте тут: change_pm Повідомлень: 2664 З нами з: 03.02.16 Подякував: 70 раз. Подякували: 590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:40 zРадио написав: Libo написав: freeze написав: Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор". Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".



Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно. Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно.



А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян? Причем плохо освоил даже его. "Распрямленные" - через "я", "гомо сапиенс" - 2 отдельных слова А что ж ты такой нарядный, что? Причем плохо освоил даже его. "Распрмленные" - через "я", "гомо сапиенс" - 2 отдельных слова

Так ржачно ))) розмовляючий мовою бібізян Лібо ... хто ж він? Арій ????!!!!

Чи бібізяна???!!! Так ржачно ))) розмовляючий мовою бібізян Лібо ... хто ж він? Арій ????!!!!Чи бібізяна???!!! change_pm Повідомлень: 2664 З нами з: 03.02.16 Подякував: 70 раз. Подякували: 590 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:51 freeze написав: это был на самом деле заговор грибов это был на самом деле заговор грибов



Не, ну в грибах сразу видно, что это гон какой-то

А лекция о Броме звучит как-то более научно что ли Не, ну в грибах сразу видно, что это гон какой-тоА лекция о Броме звучит как-то более научно что ли justit Повідомлень: 4957 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 18:01 freeze написав: Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов. Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов.

А Вы считаете, что "Октябрьскую революцию" совершил именно proletarius, который не имел ничего, кроме возможности производить потомство, в то время как многие генералы царской армии, например, Брусилов, перешли на сторону заговорщиков? А Вы считаете, что "Октябрьскую революцию" совершил именно, который не имел ничего, кроме возможности производить потомство, в то время как многие генералы царской армии, например,, перешли на сторону заговорщиков? Igneus Повідомлень: 863 З нами з: 29.08.18 Подякував: 362 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 18:18 safonovstanislav написав: ... После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. ... ... После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. ...

Если через 12 часов -- обычный синдром повышенной мнительности. Неприятно, конечно, но для здоровья не сильно опасно... Если через 12 часов -- обычный синдром повышенной мнительности. Неприятно, конечно, но для здоровья не сильно опасно... _hunter Повідомлень: 3249 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2462246324642465> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7335 1702202

serp6769 П'ят 18 гру, 2020 23:39