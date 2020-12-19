Кучинелли написав:Несколько лет назад нашёл статью - гиря заменяет спортзал. Составил для себя пару десятков упражнений.......и понял. что в большинстве случаев это правда.
ИМХО все зависит от конкретного организма. Я например исключительно турник, отжимания, приседания, пресс, фитнесс-болл и много хожу (минимум 10км в день стараюсь)
Гири, штанги по молодости пробвал, но не "поперло" совсем.
С возрастом конечно сильней не становишься + лень Но в спортзалы ходить просто не интересно. Пробовал, хватает меня на 1-2 месяца, потом скука. Ну, разве что там перед зеркалами прикольно на себя-любимого смотреть Но это ж эксгибиционизм, а не оздоровление
Курёхин внёс значительный вклад в стёб теории заговоров. Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов. https://www.youtube.com/watch?v=K2rXqV3wIEY
vetka написав:..... В этом году и так рекорд по смертности, как по мне и без коронавируса. Год вообще трешевый, что будет в 2021 боюсь даже представить.
Не расскажете, что не так с этим годом, если без коронавируса? И что обещаете на 2021?
Високосні роки майже завжди трешеві, народна прикмета така. А ще на один день більше, тому і людей більше вмирає.
А оце бачив? Щось я очкую ))))
Зловісний знак - у неапольському кафедральному соборі не відбулось щорічне диво святого Януарія. У храмі зберігається краплина крові християнського мученика, яку двічі на рік показують вірянам після спеціальної церемонії. Зазвичай після молитви засохла кров перетворюється на рідину – це називають дивом святого Януарія і вважають благословенним знаком. Але цього року, незважаючи на молитви, кров залишилась сухою.
freeze написав:Прототип комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса показал эффективность на животных. Также первые исследования другой комбинированной вакцины от COVID-19 и кори показывают - иммунитет к обоим вирусам вырабатывается,- директор НПЦ "Вектор".
Украинцы - гомосапиенсы, распремленные и разумные. Белые. Красивые. Статусные. НПЦ "Вектор" проводит изскания в интересах русских. А русские примитивные и пьющие животные. Ниже обезъяны. Нам это никак не подходит, а по сему не просто интересно, но и опасно.
А что ж ты такой нарядный, что используешь язык обезьян? Причем плохо освоил даже его. "Распрямленные" - через "я", "гомо сапиенс" - 2 отдельных слова
Так ржачно ))) розмовляючий мовою бібізян Лібо ... хто ж він? Арій ????!!!! Чи бібізяна???!!!
freeze написав:Вот один из ключевых моментов доказательства, что Октябрьскую революцию сделали грибы, это был на самом деле заговор грибов, в современной лексике заговор рептилоидов.
А Вы считаете, что "Октябрьскую революцию" совершил именно proletarius, который не имел ничего, кроме возможности производить потомство, в то время как многие генералы царской армии, например, Брусилов, перешли на сторону заговорщиков?