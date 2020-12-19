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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:37
Libo написав:
zРадио написав:
А в Украине русские прекрасно знают украинский.
Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.
Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация.
Гарний спіч. А чому ви сам пишите мовою свиней?
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vetka
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