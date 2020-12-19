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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:37

  Libo написав:
  zРадио написав: А в Украине русские прекрасно знают украинский.


Ты сильно преувеличиваешь. Тупая русская свинота не может даже запомнить, что в магазине надо дякую говорить, а не спасиба. Одно слово и не в состоянии осилить.
Собаки сотни слов осваивают, а русские одного за всю свою паршивую жизнь не могут освоить. Просто мерзость, а не нация. :o

Гарний спіч. А чому ви сам пишите мовою свиней?
vetka
 
Повідомлень: 6793
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