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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2461246224632464

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:18

  safonovstanislav написав:... После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. ...

Если через 12 часов -- обычный синдром повышенной мнительности. Неприятно, конечно, но для здоровья не сильно опасно...
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:58

Форум становится все более информативным. :)
То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред.
Модераторы сегодня, видимо, выходные.

Правильная подпись у Старикана. :(
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Премьер Израиля первым из граждан страны сделал прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.
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