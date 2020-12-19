Если через 12 часов -- обычный синдром повышенной мнительности. Неприятно, конечно, но для здоровья не сильно опасно...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:18
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:24
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:58
Форум становится все более информативным.
То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред.
Модераторы сегодня, видимо, выходные.
Правильная подпись у Старикана.
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Премьер Израиля первым из граждан страны сделал прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|