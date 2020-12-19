Форум становится все более информативным. То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред. Модераторы сегодня, видимо, выходные.
Libo написав:Положил начало колонизации человеком космоса.
А где первая колония основана? Я что-то выпал из этого информационного поля
То, что сегодня делает Илонк Маск для колонизации космоса, по своей исторической значимости равносильно августу 1492-му году, когда Колумб отчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария. Оба знали куда идут и были уверены в результате своих начинаний.
В Лондоне и в южных и восточных графствах Англии вводится тотальный локдаун в связи с усилением заболеваемости ковидом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сам перенесший эту инфекцию в тяжелой форме.
По его словам, на указанных территориях с сегодняшней ночи начинает действовать ряд запретов. Так, все магазины не первой необходимости закрываются. Работать будут только продуктовые точки и аптеки.
Прекращается также работа спортивных залов и фитнес-центров, передает BBC News.
Жителям запрещено покидать дома (кроме экстренных случаев), в частности ночевать в другом месте. Встречи с друзьями и соседями возможны только вне помещений — на улице.
В столице страны и на ее юго-востоке власти объявили 4-й, самый «грозный», уровень вирусной угрозы. Въезд в Лондон и регионы рядом с ним становится временно невозможным, как и выезд оттуда.
В таких условиях лондонцам и их соседям придется 25 декабря отмечать Рождество (25 декабря). Сбор на празднование более трех семей запрещен.
Предварительно, карантин завершится до 30 декабря, но не исключено его продление.
Я тоже считаю зелёных ошибкой природы, но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома. послепраздничный локдаун тоже даст. Удивительно, но карантинные мероприятия у Степанова правильные. Другое дело, что ошибка природы распилила ковидный фонд, но это другая история.
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.
Об этом пишет ВВС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Вскоре после премьера Британии о введении жестких карантинных мер объявили главы правительств Уэльса и Шотландии. Въезд и выезд из Шотландии, где количество случаев заражения новым вариантом вируса достигло 17, на рождественский период запрещены.
В Уэльсе отменяются рождественские торжества, на всей его территории вводится локдаун, заявил первый министр Марк Дрейкфорд после совещания с экспертами о развитии ситуации с новым вариантом коронавируса.
Нехватало новых штаммов и новых локдаунов.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз