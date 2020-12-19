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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2461246224632464

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:18

  safonovstanislav написав:... После каждого посещения спортивного клуба, через пол суток, начинает шкребсти в горле. Сегодня очередной случай. Летом такого не было. ...

Если через 12 часов -- обычный синдром повышенной мнительности. Неприятно, конечно, но для здоровья не сильно опасно...
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:24

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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:58

Форум становится все более информативным. :)
То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред.
Модераторы сегодня, видимо, выходные.

Правильная подпись у Старикана. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Премьер Израиля первым из граждан страны сделал прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:32

  justit написав:
  Libo написав:Положил начало колонизации человеком космоса.


А где первая колония основана?
Я что-то выпал из этого информационного поля :?


То, что сегодня делает Илонк Маск для колонизации космоса, по своей исторической значимости равносильно августу 1492-му году, когда Колумб отчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария.
Оба знали куда идут и были уверены в результате своих начинаний. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:46

В Лондоне и в южных и восточных графствах Англии вводится тотальный локдаун в связи с усилением заболеваемости ковидом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сам перенесший эту инфекцию в тяжелой форме.

По его словам, на указанных территориях с сегодняшней ночи начинает действовать ряд запретов. Так, все магазины не первой необходимости закрываются. Работать будут только продуктовые точки и аптеки.

Прекращается также работа спортивных залов и фитнес-центров, передает BBC News.

Жителям запрещено покидать дома (кроме экстренных случаев), в частности ночевать в другом месте. Встречи с друзьями и соседями возможны только вне помещений — на улице.

В столице страны и на ее юго-востоке власти объявили 4-й, самый «грозный», уровень вирусной угрозы. Въезд в Лондон и регионы рядом с ним становится временно невозможным, как и выезд оттуда.

В таких условиях лондонцам и их соседям придется 25 декабря отмечать Рождество (25 декабря). Сбор на празднование более трех семей запрещен.

Предварительно, карантин завершится до 30 декабря, но не исключено его продление.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/19/1878913.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я тоже считаю зелёных ошибкой природы, но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома. послепраздничный локдаун тоже даст. Удивительно, но карантинные мероприятия у Степанова правильные.
Другое дело, что ошибка природы распилила ковидный фонд, но это другая история.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего. В связи с этим в юго-восточной части Великобритании, в том числе и в Лондоне, уже с 20 декабря объявлен карантин четвертого, то есть самого высокого уровня.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Вскоре после премьера Британии о введении жестких карантинных мер объявили главы правительств Уэльса и Шотландии. Въезд и выезд из Шотландии, где количество случаев заражения новым вариантом вируса достигло 17, на рождественский период запрещены.

В Уэльсе отменяются рождественские торжества, на всей его территории вводится локдаун, заявил первый министр Марк Дрейкфорд после совещания с экспертами о развитии ситуации с новым вариантом коронавируса.

Нехватало новых штаммов и новых локдаунов.
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минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:52

  Libo написав:когда Колумб отчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария.
Оба знали куда идут и были уверены в результате своих начинаний. :?


Значит ли это то, что намереваясь колонизировать Марс, Маск попадет на Венеру? :)
justit
 
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