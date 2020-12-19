В Лондоне и в южных и восточных графствах Англии вводится тотальный локдаун в связи с усилением заболеваемости ковидом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сам перенесший эту инфекцию в тяжелой форме.



По его словам, на указанных территориях с сегодняшней ночи начинает действовать ряд запретов. Так, все магазины не первой необходимости закрываются. Работать будут только продуктовые точки и аптеки.



Прекращается также работа спортивных залов и фитнес-центров, передает BBC News.



Жителям запрещено покидать дома (кроме экстренных случаев), в частности ночевать в другом месте. Встречи с друзьями и соседями возможны только вне помещений — на улице.



В столице страны и на ее юго-востоке власти объявили 4-й, самый «грозный», уровень вирусной угрозы. Въезд в Лондон и регионы рядом с ним становится временно невозможным, как и выезд оттуда.



В таких условиях лондонцам и их соседям придется 25 декабря отмечать Рождество (25 декабря). Сбор на празднование более трех семей запрещен.



Предварительно, карантин завершится до 30 декабря, но не исключено его продление.