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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2462246324642465 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: Суб 19 гру, 2020 22:35 beee написав: .. но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома... .. но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома...

На выходных посидели дома, а в понедельник пришли в эпицентр в тройном количестве. То же самое и с ресторанами, 80% закрыто после 10 вечера, по-этому в остальных полная посадка.



Нужно не уменьшать время работы магазинов, а наоборот увеличивать, чтоб снизить среднее количество людей в час на квадратный метр. У нас же, что бы ни придумали, всё во вред. Как будто полностью отсутствует способность к логическому мышлению и адекватному восприятию реальности На выходных посидели дома, а в понедельник пришли в эпицентр в тройном количестве. То же самое и с ресторанами, 80% закрыто после 10 вечера, по-этому в остальных полная посадка.Нужно не уменьшать время работы магазинов, а наоборот увеличивать, чтоб снизить среднее количество людей в час на квадратный метр. У нас же, что бы ни придумали, всё во вред. Как будто полностью отсутствует способность к логическому мышлению и адекватному восприятию реальности safonovstanislav Повідомлень: 3073 З нами з: 10.05.14 Подякував: 273 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41 _hunter написав: yama написав: меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ... меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ...

Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас. Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас.

причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3128 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6206 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 23:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа



А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ?

Наименее изученный на сегодня тип вакцин.

Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов. А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ?Наименее изученный на сегодня тип вакцин.Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов. freeze 4 Повідомлень: 19541 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4675 раз. Подякували: 7428 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 23:06 yama написав: _hunter написав: yama написав: меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ... меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ...

Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас. Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас.

причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа

На сьогодні є повідомлення про людей які повторно захворіли через півроку, при природньому інфікуванні зазвичай імунітет якісніший і часто пожиттєвий. Тому навряд чи вакцина дасть триваліший імунітет. Мікро RNA в організмі при вакцинації активний до 24 годин потім деградує.

Якщо не в групи ризику сенсу колоти експериментальну вакцину не бачу На сьогодні є повідомлення про людей які повторно захворіли через півроку, при природньому інфікуванні зазвичай імунітет якісніший і часто пожиттєвий. Тому навряд чи вакцина дасть триваліший імунітет. Мікро RNA в організмі при вакцинації активний до 24 годин потім деградує.Якщо не в групи ризику сенсу колоти експериментальну вакцину не бачу Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9392 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 23:06 justit написав: Libo написав: когда Колумб отчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария.

Оба знали куда идут и были уверены в результате своих начинаний.

когдаотчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария.Обаи были уверены в результате своих начинаний.



Значит ли это то, что намереваясь колонизировать Марс, Маск попадет на Венеру? Значит ли это то, что намереваясь колонизировать Марс, Маск попадет на Венеру?



Колумб прекрасно знал куда он плывет и что откроет.

Задолго до "открытия" Америки Колумбом масоны уже планировали создать там Новый Свет с совершенно новой организацией человеческого общеста. Примечательно, что колонны и своды масонских храмов в Британии еще до путешествия Колумба украшивались орнаментами из початков кукурузы. Можно поехать и увидеть это собственными глазами это сейчас в Англии и в Шотландии. Откуда? О кукурузе и об Америке человечество тогда еще не слышало, а масоны уже знали и вовсю использовали кукурузу в своих символах. И много-много других подтверждений знания про Америку до Колумба. Направили в Америку Колумба под фанфары, чтобы торжественно зафиксировать этот факт и открыть знание об Америке всему человечеству, чтобы быстренько начать там строить Новую Атлантиду, нового лидера мира. А дремучему пиплу объявили, что ищут новый путь в Азию, вот дремучий пипл и продолжает в это верить, что открыли случайно.

Вот и Илону Маску сегодня поручено тоже "случайно" захватить Луну и Марс и быстро начать их освоение. Чтоб не пустить туда китайцев и москальню.



ЗЫ Удивляюсь вашей забитости и неосведомленности. Вроде на дворе 21-й век, уже 3-е тысячелетие, а они верят в случайное открытие Америки Колумбом. Колумбу было поручено лишь торжественно перерезать ленточку новой эпохи под парусами с изображением флага тамплиеров. Колумб прекрасно знал куда он плывет и что откроет.Задолго до "открытия" Америки Колумбом масоны уже планировали создать там Новый Свет с совершенно новой организацией человеческого общеста. Примечательно, что колонны и своды масонских храмов в Британии еще до путешествия Колумба украшивались орнаментами из початков кукурузы. Можно поехать и увидеть это собственными глазами это сейчас в Англии и в Шотландии. Откуда? О кукурузе и об Америке человечество тогда еще не слышало, а масоны уже знали и вовсю использовали кукурузу в своих символах. И много-много других подтверждений знания про Америку до Колумба. Направили в Америку Колумба под фанфары, чтобы торжественно зафиксировать этот факт и открыть знание об Америке всему человечеству, чтобы быстренько начать там строить Новую Атлантиду, нового лидера мира. А дремучему пиплу объявили, что ищут новый путь в Азию, вот дремучий пипл и продолжает в это верить, что открыли случайно.Вот и Илону Маску сегодня поручено тоже "случайно" захватить Луну и Марс и быстро начать их освоение. Чтоб не пустить туда китайцев и москальню.ЗЫ Удивляюсь вашей забитости и неосведомленности. Вроде на дворе 21-й век, уже 3-е тысячелетие, а они верят в случайное открытие Америки Колумбом. Колумбу было поручено лишь торжественно перерезать ленточку новой эпохи под парусами с изображением флага тамплиеров. Libo 2

Повідомлень: 9045 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 23:09 ЛАД написав: Форум становится все более информативным.

То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред.

Модераторы сегодня, видимо, выходные.



Правильная подпись у Старикана. Форум становится все более информативным.То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред.Модераторы сегодня, видимо, выходные.Правильная подпись у Старикана.



Почему выходные? Все мои попытки вразумления упомянутого вами экстремиста подчистую удалены. А его ксенофобия - на месте... Почему выходные? Все мои попытки вразумления упомянутого вами экстремиста подчистую удалены. А его ксенофобия - на месте... zРадио

Повідомлень: 8820 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1670 раз. Подякували: 3762 раз. Профіль 12 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2462246324642465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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