Додано: Суб 19 гру, 2020 23:06

justit написав: Libo написав: когда Колумб отчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария.

Оба знали куда идут и были уверены в результате своих начинаний.

когдаотчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария.Обаи были уверены в результате своих начинаний.



Значит ли это то, что намереваясь колонизировать Марс, Маск попадет на Венеру? Значит ли это то, что намереваясь колонизировать Марс, Маск попадет на Венеру?

Колумб прекрасно знал куда он плывет и что откроет.Задолго до "открытия" Америки Колумбом масоны уже планировали создать там Новый Свет с совершенно новой организацией человеческого общеста. Примечательно, что колонны и своды масонских храмов в Британии еще до путешествия Колумба украшивались орнаментами из початков кукурузы. Можно поехать и увидеть это собственными глазами это сейчас в Англии и в Шотландии. Откуда? О кукурузе и об Америке человечество тогда еще не слышало, а масоны уже знали и вовсю использовали кукурузу в своих символах. И много-много других подтверждений знания про Америку до Колумба. Направили в Америку Колумба под фанфары, чтобы торжественно зафиксировать этот факт и открыть знание об Америке всему человечеству, чтобы быстренько начать там строить Новую Атлантиду, нового лидера мира. А дремучему пиплу объявили, что ищут новый путь в Азию, вот дремучий пипл и продолжает в это верить, что открыли случайно.Вот и Илону Маску сегодня поручено тоже "случайно" захватить Луну и Марс и быстро начать их освоение. Чтоб не пустить туда китайцев и москальню.ЗЫ Удивляюсь вашей забитости и неосведомленности. Вроде на дворе 21-й век, уже 3-е тысячелетие, а они верят в случайное открытие Америки Колумбом. Колумбу было поручено лишь торжественно перерезать ленточку новой эпохи под парусами с изображением флага тамплиеров.