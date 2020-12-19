beee написав: .. но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома...
На выходных посидели дома, а в понедельник пришли в эпицентр в тройном количестве. То же самое и с ресторанами, 80% закрыто после 10 вечера, по-этому в остальных полная посадка.
Нужно не уменьшать время работы магазинов, а наоборот увеличивать, чтоб снизить среднее количество людей в час на квадратный метр. У нас же, что бы ни придумали, всё во вред. Как будто полностью отсутствует способность к логическому мышлению и адекватному восприятию реальности
yama написав:меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ...
Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас.
причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа
А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ? Наименее изученный на сегодня тип вакцин. Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов.
yama написав:меня больше беспокоит тип вакцины ( бренд) ибо если уж и колоться то РНК ...
Не совсем понимаю причины беспокойства: за какую заплатите -- той и "уколят". Инициативы COVAX с большой вероятностью -- не про вас.
причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа
На сьогодні є повідомлення про людей які повторно захворіли через півроку, при природньому інфікуванні зазвичай імунітет якісніший і часто пожиттєвий. Тому навряд чи вакцина дасть триваліший імунітет. Мікро RNA в організмі при вакцинації активний до 24 годин потім деградує. Якщо не в групи ризику сенсу колоти експериментальну вакцину не бачу
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Libo написав:когда Колумб отчалил на Санта-Марии на колонизацию западного полушария. Оба знали куда идут и были уверены в результате своих начинаний.
Значит ли это то, что намереваясь колонизировать Марс, Маск попадет на Венеру?
Колумб прекрасно знал куда он плывет и что откроет. Задолго до "открытия" Америки Колумбом масоны уже планировали создать там Новый Свет с совершенно новой организацией человеческого общеста. Примечательно, что колонны и своды масонских храмов в Британии еще до путешествия Колумба украшивались орнаментами из початков кукурузы. Можно поехать и увидеть это собственными глазами это сейчас в Англии и в Шотландии. Откуда? О кукурузе и об Америке человечество тогда еще не слышало, а масоны уже знали и вовсю использовали кукурузу в своих символах. И много-много других подтверждений знания про Америку до Колумба. Направили в Америку Колумба под фанфары, чтобы торжественно зафиксировать этот факт и открыть знание об Америке всему человечеству, чтобы быстренько начать там строить Новую Атлантиду, нового лидера мира. А дремучему пиплу объявили, что ищут новый путь в Азию, вот дремучий пипл и продолжает в это верить, что открыли случайно. Вот и Илону Маску сегодня поручено тоже "случайно" захватить Луну и Марс и быстро начать их освоение. Чтоб не пустить туда китайцев и москальню.
ЗЫ Удивляюсь вашей забитости и неосведомленности. Вроде на дворе 21-й век, уже 3-е тысячелетие, а они верят в случайное открытие Америки Колумбом. Колумбу было поручено лишь торжественно перерезать ленточку новой эпохи под парусами с изображением флага тамплиеров.
ЛАД написав:Форум становится все более информативным. То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред. Модераторы сегодня, видимо, выходные.
Правильная подпись у Старикана.
Почему выходные? Все мои попытки вразумления упомянутого вами экстремиста подчистую удалены. А его ксенофобия - на месте...
freeze написав:А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ? Наименее изученный на сегодня тип вакцин. Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов.
ЛАД написав:Форум становится все более информативным. То появляются Эфирные Либо с крайне интересными мыслями. Под вечер в зелёном озоне появляется видео какого-то "блогера", который за свои 30 или сколько там лет узнал очень ему понравившееся слово "ж***" и других, видимо, не знает. Во всяком случае, повторяет его через слово, периодически вспоминая ещё "унитаз". Ну и сидел бы там. Нет надо вылезти в интернет, чтобы вся Украина послушала его "высокоинтеллектуальный" бред. Модераторы сегодня, видимо, выходные.
Правильная подпись у Старикана.
Почему выходные? Все мои попытки вразумления упомянутого вами экстремиста подчистую удалены. А его ксенофобия - на месте...
М-да, действительно. Мерзко. Видно, Ирочка на дежурстве.
Ukrainian написав:при природньому інфікуванні зазвичай імунітет якісніший і часто пожиттєвий.
Это неверно. При бессимптомном и лёгком течении болезни иммунитет может не вырабатываться вообще или быть слабым. Вакцины обычно стандартизированы на имунный ответ, характерный для средней тяжести течения болезни. Поэтому если человек переболел тяжело, то у него иммунитет будет лучше, чем при вакцинации. При средней тяжести одинаковый. При лёгком течении болезни вакцинация априори эффективней.
zРадио написав: Все мои попытки вразумления упомянутого вами экстремиста подчистую удалены. А его ксенофобия - на месте...
Я так понимаю это ты про меня, русский пидсвынок?! Ссать против украинского ветра бесполезно, сам мокрым всегда будешь. Иди на свои москальские форумы, только там найдешь понимание у своей русской свиноты. У нас же ты находишь только полное презрение.