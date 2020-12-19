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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2464246524662467>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:02

  Мизантрóп написав:
  vetka написав:Здесь таких не любят)))

некоторые даже уверены))
Зображення

У меня так и было. Анализ как бы подтверждает и анамнез тоже :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:06

  ЛАД написав:Мерзко.
Видно, Ирочка на дежурстве.


На дежурстве вся здоровая часть украинской нации. Вам больше не дадут устраивать в украинском информационном пространстве русский шабаш. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:13

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Есть мнение, что часть жуликоватых лабораторий не делает тесты вообще... образцы сразу выкидываются, а результаты пишутся от фонаря, для экономии средств. У нас всё возможно, имхо.

Уверен, что какая-то часть тестов делается именно таким образом. Даже просто от банальной лени людей, работающих в лабораториях. Особенно, когда завал, и нужно оставаться в лаборатории сверхурочно без доплаты

Завалы в лабораториях подтверждаю, медис лаборанты работают через день с 9 до 23, правда через день. встречался с одной девушкой лаборантом, хотел выпросить анализ на шару, но категоричесаи отказала в силу своих моральных убеждений, но сказала что в принципе возможно, между делом она сидела за клиническими анализами крови, а ковид делал кто то другой
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 00:50, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:17

  freeze написав:
  vetka написав:Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!


Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.
За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.
Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях.

в Украине не так давно прошло первичное накопление капиталов, которое в сша, например, проходило где то во время ковбоев, так вот в такое время обычно честно мало кто зарабатывает
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 00:51, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:21

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.


На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.
То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.
Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.
Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.
Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?
Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.
Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :
в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.
Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.
По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.
Алес, всё.

я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла :))))
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:28

Господа модераторы!
Вы, кажется, забываете, что Украина не нацистское государство.
У нас даже за разжигание национальной вражды и ненависти, за унижение национальной чести и достоинства есть статья УК - статья 161 - вплоть до 5 лет. Возможно и другие статьи есть. Не юрист, не знаю точно.
А вы позволяете регулярные оскорбления и провокации, практически безнаказанно.
Мы идём в Европу 21 века, а вы, похоже, в Германию 1930-х годов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:38

  yama написав:я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла :))))


Вам всем срочно нужна мезотерапия и ревитализация. :idea: Иначе молодые девчонки перестанут давать. :oops: Только пидстаркувати. :(
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:41

  yama написав:......
я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла :))))

Не переживайте, складки уйдут.
Я скинул 7 кг где-то за 2 месяца в конце весны-начале лета и уже прошли. А Вы всё-таки, как понимаю, чуть ( :)) помоложе будете.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:46

  ЛАД написав:Мы идём в Европу 21 века, а вы, похоже, в Германию 1930-х годов.


В Германию 30-х годов уже пришли твоя Россия и твой фюрер Путин еще в 2014-м.
Лучше перестаньте убивать украинцев и не вали со своей больной шовинистической головы на здоровую и светлую голову нашего уважаемого модератора.
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:
yama написав:причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа


А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ?
Наименее изученный на сегодня тип вакцин.
Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов.

как сторонник теории заговоров по сокращению населения готов колоть только те вакицины которые будет колоть королевская семья Aнглии, но что то мне подсказывает, что даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины. Так что тут вопрос скорее не в типе вакцины (это я сказал для примера) а в том где и кому ее будут колоть, к примеру для стран третьего мира есть серия модульных автоматических выключателей Шнейдер домовой, а также изи 9, а вот во Франции на родине бренда, таких серий не знают и не продают. Так что Пфайзер для них и Пфайзер для нас два разных пфайзера. как и зубная паста колгейт там и здесь это разные пасты не смотря на название тюбика
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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