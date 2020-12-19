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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2464246524662467> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 35% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 41 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 98 Додано: Нед 20 гру, 2020 00:02 Мизантрóп написав: vetka написав: Здесь таких не любят))) Здесь таких не любят)))

некоторые даже уверены))

некоторые даже уверены))

У меня так и было. Анализ как бы подтверждает и анамнез тоже У меня так и было. Анализ как бы подтверждает и анамнез тоже "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3133 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6218 раз. Подякували: 653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:06 ЛАД написав: Мерзко.

Видно, Ирочка на дежурстве. Мерзко.Видно, Ирочка на дежурстве.



На дежурстве вся здоровая часть украинской нации. Вам больше не дадут устраивать в украинском информационном пространстве русский шабаш. На дежурстве вся здоровая часть украинской нации. Вам больше не дадут устраивать в украинском информационном пространстве русский шабаш. Libo 2

Повідомлень: 9049 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:13 safonovstanislav написав: freeze написав: Есть мнение, что часть жуликоватых лабораторий не делает тесты вообще... образцы сразу выкидываются, а результаты пишутся от фонаря, для экономии средств. У нас всё возможно, имхо. Есть мнение, что часть жуликоватых лабораторий не делает тесты вообще... образцы сразу выкидываются, а результаты пишутся от фонаря, для экономии средств. У нас всё возможно, имхо.

Уверен, что какая-то часть тестов делается именно таким образом. Даже просто от банальной лени людей, работающих в лабораториях. Особенно, когда завал, и нужно оставаться в лаборатории сверхурочно без доплаты Уверен, что какая-то часть тестов делается именно таким образом. Даже просто от банальной лени людей, работающих в лабораториях. Особенно, когда завал, и нужно оставаться в лаборатории сверхурочно без доплаты

Завалы в лабораториях подтверждаю, медис лаборанты работают через день с 9 до 23, правда через день. встречался с одной девушкой лаборантом, хотел выпросить анализ на шару, но категоричесаи отказала в силу своих моральных убеждений, но сказала что в принципе возможно, между делом она сидела за клиническими анализами крови, а ковид делал кто то другой Завалы в лабораториях подтверждаю, медис лаборанты работают через день с 9 до 23, правда через день. встречался с одной девушкой лаборантом, хотел выпросить анализ на шару, но категоричесаи отказала в силу своих моральных убеждений, но сказала что в принципе возможно, между делом она сидела за клиническими анализами крови, а ковид делал кто то другой Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 00:50, всього редагувалось 2 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3133 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6218 раз. Подякували: 653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:17 freeze написав: vetka написав: Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение! Что за бред??? Люди, которые чего-то добились в жизни своим трудом, талантом, умом, способностями - я их уважаю и восхищаюсь. А вот воров, хапуг и бандитов, да, согласна, их я НЕ уважаю. Ротару, Ивасюк, Цисык, Мозговий, Яремчук, Зинкевич, Флеминг, Тесла, Пастер, Довженко, Леонид Быков, Миколайчук, Богдан Ступка, Хокинг, Сикорский, Роговцева, мать Тереза, Ганди, Авраам Линкольн и тд, да, эти люди естественно добились намного больше меня и они у меня вызывают не зависть, а восхищение и уважение!



Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.

За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.

Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях. Забавно, что упоминаете в основном исторических персонажей, но не тех кто активен в сегодняшней реальной жизни.За всё время пребывания , извините за тавтологию на этой ветке, вы ни одним добрым словом не упомянули ни одной фамилии живого человека, который зарабатывает больше вас и был бы поуспешней в жизни.Даже врачей вы скрыто ненавидите, поскольку с точки зрения фельдшера, они, сволочи, зарабатывают больше вас, это прямо сквозит в ваших высказываниях.

в Украине не так давно прошло первичное накопление капиталов, которое в сша, например, проходило где то во время ковбоев, так вот в такое время обычно честно мало кто зарабатывает в Украине не так давно прошло первичное накопление капиталов, которое в сша, например, проходило где то во время ковбоев, так вот в такое время обычно честно мало кто зарабатывает Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 00:51, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3133 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6218 раз. Подякували: 653 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:21 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ )))) Похудел за год на 12 килограмм, без фитнеса и исключительно за счёт самомотивации - ты что жрешь, как свинья перед забоем, теперь имею идеальный вес по всем формулам ЗОЖ ))))

Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема. Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.



На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.

То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.

Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.

Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.

Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?

Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.

Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :

в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.

Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.

По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.

Алес, всё. На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.Алес, всё.

я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла ))) я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла))) "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3133 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6218 раз. Подякували: 653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:28 Господа модераторы!

Вы, кажется, забываете, что Украина не нацистское государство.

У нас даже за разжигание национальной вражды и ненависти, за унижение национальной чести и достоинства есть статья УК - статья 161 - вплоть до 5 лет. Возможно и другие статьи есть. Не юрист, не знаю точно.

А вы позволяете регулярные оскорбления и провокации, практически безнаказанно.

Мы идём в Европу 21 века, а вы, похоже, в Германию 1930-х годов. ЛАД 2 Повідомлень: 18010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4633 раз. Подякували: 4333 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:38 yama написав: я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла ))) я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла)))



Вам всем срочно нужна мезотерапия и ревитализация. Иначе молодые девчонки перестанут давать. Только пидстаркувати.

Вам всем срочно нужна мезотерапия и ревитализация.Иначе молодые девчонки перестанут давать.Только пидстаркувати. Libo 2

Повідомлень: 9049 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:41 yama написав: ......

я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла ))) ......я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла)))

Не переживайте, складки уйдут.

Я скинул 7 кг где-то за 2 месяца в конце весны-начале лета и уже прошли. А Вы всё-таки, как понимаю, чуть ( ) помоложе будете. Не переживайте, складки уйдут.Я скинул 7 кг где-то за 2 месяца в конце весны-начале лета и уже прошли. А Вы всё-таки, как понимаю, чуть () помоложе будете. ЛАД 2 Повідомлень: 18010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4633 раз. Подякували: 4333 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:46 ЛАД написав: Мы идём в Европу 21 века, а вы, похоже, в Германию 1930-х годов. Мы идём в Европу 21 века, а вы, похоже, в Германию 1930-х годов.



В Германию 30-х годов уже пришли твоя Россия и твой фюрер Путин еще в 2014-м.

Лучше перестаньте убивать украинцев и не вали со своей больной шовинистической головы на здоровую и светлую голову нашего уважаемого модератора.

В Германию 30-х годов уже пришли твоя Россия и твой фюрер Путин еще в 2014-м.Лучше перестаньте убивать украинцев и не вали со своей больной шовинистической головы на здоровую и светлую голову нашего уважаемого модератора. Libo 2

Повідомлень: 9049 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 00:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: yama написав: причина беспокойства в том что вполне возможно не будет в аптеках\клиниках РНК вакцины Pfizer даже за деньги , как сейчас дефицит вакцын от гриппа



А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ?

Наименее изученный на сегодня тип вакцин.

Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов. А чем лучше РНК вакцины по сравнению с векторными, пептидными или инактивированными ?Наименее изученный на сегодня тип вакцин.Тут же все шумят, надо исследовать дополнительно, надо ждать побочных эффектов.

как сторонник теории заговоров по сокращению населения готов колоть только те вакицины которые будет колоть королевская семья Aнглии, но что то мне подсказывает, что даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины. Так что тут вопрос скорее не в типе вакцины (это я сказал для примера) а в том где и кому ее будут колоть, к примеру для стран третьего мира есть серия модульных автоматических выключателей Шнейдер домовой, а также изи 9, а вот во Франции на родине бренда, таких серий не знают и не продают. Так что Пфайзер для них и Пфайзер для нас два разных пфайзера. как и зубная паста колгейт там и здесь это разные пасты не смотря на название тюбика как сторонник теории заговоров по сокращению населения готов колоть только те вакицины которые будет колоть королевская семья Aнглии, но что то мне подсказывает, что даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины. Так что тут вопрос скорее не в типе вакцины (это я сказал для примера) а в том где и кому ее будут колоть, к примеру для стран третьего мира есть серия модульных автоматических выключателей Шнейдер домовой, а также изи 9, а вот во Франции на родине бренда, таких серий не знают и не продают. Так что Пфайзер для них и Пфайзер для нас два разных пфайзера. как и зубная паста колгейт там и здесь это разные пасты не смотря на название тюбика Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3133 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6218 раз. Подякували: 653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2464246524662467> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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serp6769 П'ят 18 гру, 2020 23:39