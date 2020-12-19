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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:51
Libo написав:
Я так понимаю это ты про меня, русский пидсвынок?!
Ссать против украинского ветра бесполезно, сам мокрым всегда будешь.
Иди на свои москальские форумы, только там найдешь понимание у своей русской свиноты.
У нас же ты находишь только полное презрение.
Про тебя, про тебя, арийская деревенщина. Ничего украинского в своих высерах нет! Ни один мой друг, ни один знакомый, ни один коллега в Киеве не позволяет себе разжигать вражду на этнической и языковой почве. От львовских коллег тоже не слышал. Как и от одесситов, днепровцев и харьковчан. Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:57
yama написав:
...даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины.
В данном случае вряд ли.
К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биоректоор для Украины.
Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев.
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