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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2464246524662467

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:51

  Libo написав:Я так понимаю это ты про меня, русский пидсвынок?! :roll:
Ссать против украинского ветра бесполезно, сам мокрым всегда будешь.
Иди на свои москальские форумы, только там найдешь понимание у своей русской свиноты. :x
У нас же ты находишь только полное презрение. :?


Про тебя, про тебя, арийская деревенщина. Ничего украинского в своих высерах нет! Ни один мой друг, ни один знакомый, ни один коллега в Киеве не позволяет себе разжигать вражду на этнической и языковой почве. От львовских коллег тоже не слышал. Как и от одесситов, днепровцев и харьковчан. Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:57

  yama написав:...даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины.

В данном случае вряд ли.
К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биоректоор для Украины.
Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев.
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