Додано: Нед 20 гру, 2020 01:30

The U.S. Food and Drug Administration is investigating around five allergic reactions that happened after people were administered Pfizer Inc and BioNTech SE’s COVID-19 vaccine in the United States this week, a top FDA official said late on Friday.Америка почала розслідування алергічних реакцій на вакцинаціюДивно чому це не проявилось під час так званих клінічних дослідів? Можливо фармацевтичні компанії це приховали, з метою швидшого затвердження до використання.Що ще вони можуть приховувати?