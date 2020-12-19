Libo написав:Я так понимаю это ты про меня, русский пидсвынок?! Ссать против украинского ветра бесполезно, сам мокрым всегда будешь. Иди на свои москальские форумы, только там найдешь понимание у своей русской свиноты. У нас же ты находишь только полное презрение.
Про тебя, про тебя, арийская деревенщина. Ничего украинского в своих высерах нет! Ни один мой друг, ни один знакомый, ни один коллега в Киеве не позволяет себе разжигать вражду на этнической и языковой почве. От львовских коллег тоже не слышал. Как и от одесситов, днепровцев и харьковчан. Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
yama написав:...даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины.
В данном случае вряд ли. К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биореактор для Украины. Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 гру, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
От своего имени и от имени нации, к которой принадлежу. И я ничего не культивирую. Я констатирую: русская сволочь захватила и оккупировала часть территории моей страны и убивают моих соотечественников на Донбассе. Во все времена убивать захватчиков и оккупантов было священным долгом каждого мужчины. А ты, продажная подлая тварь, тут защищаешь и оправдываешь русских убийц и оккупантов. Как земля такую гниду носит?!
The U.S. Food and Drug Administration is investigating around five allergic reactions that happened after people were administered Pfizer Inc and BioNTech SE’s COVID-19 vaccine in the United States this week, a top FDA official said late on Friday.
Америка почала розслідування алергічних реакцій на вакцинацію
Дивно чому це не проявилось під час так званих клінічних дослідів? Можливо фармацевтичні компанії це приховали, з метою швидшого затвердження до використання. Що ще вони можуть приховувати?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
я тебе надцать раз говорил - термины используй правильные в этом деликатном вопросе! Напали не русские, а россияне. Сам же любишь аргумент с бурятами - они русские меньше, чем ты. А вот в составе ВСУ русских - полно, и защищают они Украину!
PS: и для этой ветки в любом случае это флуд. Прекрати здесь срать уже!
я тебе надцать раз говорил - термины используй правильные в этом деликатном вопросе! Напали не русские, а россияне. Сам же любишь аргумент с бурятами - они русские меньше, чем ты. А вот в составе ВСУ русских - полно, и защищают они Украину!
PS: и для этой ветки в любом случае это флуд. Прекрати здесь срать уже!
Нормальные русские в Украине называют себя украинцами. На лоб и в паспорт им штамп про русскость не ставят. А вот всякая шовинистическая падаль, как ты с Ладом, продолжает называть себя русскими, унижать украинцев и украинский язык, качать для себя особые права, защищать убийство украинцев и оккупацию украинской земли. Короче, обычные твари. Как все русские.