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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2464246524662467

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:51

  Libo написав:Я так понимаю это ты про меня, русский пидсвынок?! :roll:
Ссать против украинского ветра бесполезно, сам мокрым всегда будешь.
Иди на свои москальские форумы, только там найдешь понимание у своей русской свиноты. :x
У нас же ты находишь только полное презрение. :?


Про тебя, про тебя, арийская деревенщина. Ничего украинского в своих высерах нет! Ни один мой друг, ни один знакомый, ни один коллега в Киеве не позволяет себе разжигать вражду на этнической и языковой почве. От львовских коллег тоже не слышал. Как и от одесситов, днепровцев и харьковчан. Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:57

  yama написав:...даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины.

В данном случае вряд ли.
К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биореактор для Украины.
Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 гру, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:26

  zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?


От своего имени и от имени нации, к которой принадлежу. И я ничего не культивирую. Я констатирую: русская сволочь захватила и оккупировала часть территории моей страны и убивают моих соотечественников на Донбассе. Во все времена убивать захватчиков и оккупантов было священным долгом каждого мужчины. А ты, продажная подлая тварь, тут защищаешь и оправдываешь русских убийц и оккупантов. :? Как земля такую гниду носит?! :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:30

The U.S. Food and Drug Administration is investigating around five allergic reactions that happened after people were administered Pfizer Inc and BioNTech SE’s COVID-19 vaccine in the United States this week, a top FDA official said late on Friday.

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN28T05J

Америка почала розслідування алергічних реакцій на вакцинацію

Дивно чому це не проявилось під час так званих клінічних дослідів? Можливо фармацевтичні компанії це приховали, з метою швидшого затвердження до використання.
Що ще вони можуть приховувати?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:35

  ЛАД написав:Мы идём в Европу 21 века ...

Отметить надобно: народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный,
с огоньком! :D
https://www.youtube.com/watch?v=hQzFXxoPD7c
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:35

Libo

я тебе надцать раз говорил - термины используй правильные в этом деликатном вопросе! Напали не русские, а россияне. Сам же любишь аргумент с бурятами - они русские меньше, чем ты. А вот в составе ВСУ русских - полно, и защищают они Украину!

PS: и для этой ветки в любом случае это флуд. Прекрати здесь срать уже!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:44

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Мы идём в Европу 21 века ...

Отметить надобно: народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный,
с огоньком! :D
https://www.youtube.com/watch?v=hQzFXxoPD7c

:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:50

  zРадио написав:Libo

я тебе надцать раз говорил - термины используй правильные в этом деликатном вопросе! Напали не русские, а россияне. Сам же любишь аргумент с бурятами - они русские меньше, чем ты. А вот в составе ВСУ русских - полно, и защищают они Украину!

PS: и для этой ветки в любом случае это флуд. Прекрати здесь срать уже!


Нормальные русские в Украине называют себя украинцами. На лоб и в паспорт им штамп про русскость не ставят. А вот всякая шовинистическая падаль, как ты с Ладом, продолжает называть себя русскими, унижать украинцев и украинский язык, качать для себя особые права, защищать убийство украинцев и оккупацию украинской земли. Короче, обычные твари. Как все русские. :?
Libo
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