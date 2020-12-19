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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2464246524662467

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 98
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
35%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
41
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:51

  Libo написав:Я так понимаю это ты про меня, русский пидсвынок?! :roll:
Ссать против украинского ветра бесполезно, сам мокрым всегда будешь.
Иди на свои москальские форумы, только там найдешь понимание у своей русской свиноты. :x
У нас же ты находишь только полное презрение. :?


Про тебя, про тебя, арийская деревенщина. Ничего украинского в своих высерах нет! Ни один мой друг, ни один знакомый, ни один коллега в Киеве не позволяет себе разжигать вражду на этнической и языковой почве. От львовских коллег тоже не слышал. Как и от одесситов, днепровцев и харьковчан. Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:57

  yama написав:...даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины.

В данном случае вряд ли.
К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биореактор для Украины.
Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 гру, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:26

  zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?


От своего имени и от имени нации, к которой принадлежу. И я ничего не культивирую. Я констатирую: русская сволочь захватила и оккупировала часть территории моей страны и убивают моих соотечественников на Донбассе. Во все времена убивать захватчиков и оккупантов было священным долгом каждого мужчины. А ты, продажная подлая тварь, тут защищаешь и оправдываешь русских убийц и оккупантов. :? Как земля такую гниду носит?! :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:30

The U.S. Food and Drug Administration is investigating around five allergic reactions that happened after people were administered Pfizer Inc and BioNTech SE’s COVID-19 vaccine in the United States this week, a top FDA official said late on Friday.

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN28T05J

Америка почала розслідування алергічних реакцій на вакцинацію

Дивно чому це не проявилось під час так званих клінічних дослідів? Можливо фармацевтичні компанії це приховали, з метою швидшого затвердження до використання.
Що ще вони можуть приховувати?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:35

  ЛАД написав:Мы идём в Европу 21 века ...

Отметить надобно: народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный,
с огоньком! :D
https://www.youtube.com/watch?v=hQzFXxoPD7c
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:35

Libo

я тебе надцать раз говорил - термины используй правильные в этом деликатном вопросе! Напали не русские, а россияне. Сам же любишь аргумент с бурятами - они русские меньше, чем ты. А вот в составе ВСУ русских - полно, и защищают они Украину!

PS: и для этой ветки в любом случае это флуд. Прекрати здесь срать уже!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:44

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Мы идём в Европу 21 века ...

Отметить надобно: народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный,
с огоньком! :D
https://www.youtube.com/watch?v=hQzFXxoPD7c

:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:50

  zРадио написав:Libo

я тебе надцать раз говорил - термины используй правильные в этом деликатном вопросе! Напали не русские, а россияне. Сам же любишь аргумент с бурятами - они русские меньше, чем ты. А вот в составе ВСУ русских - полно, и защищают они Украину!

PS: и для этой ветки в любом случае это флуд. Прекрати здесь срать уже!


Нормальные русские в Украине называют себя украинцами. На лоб и в паспорт им штамп про русскость не ставят. А вот всякая шовинистическая падаль, как ты с Ладом, продолжает называть себя русскими, унижать украинцев и украинский язык, качать для себя особые права, защищать убийство украинцев и оккупацию украинской земли. Короче, обычные твари. Как все русские. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 03:47

December 17, 2020 -- The FDA issued a staff report on Tuesday that recommends monitoring people who take the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines for potential cases of Bell’s palsy, or facial paralysis.
The paralysis occurred between 22 days and 32 days after the shot, the FDA staff said.

Американський регулятор рекомендує моніторити вакцинованих на потенційний прояв паралічу лиця, який може проявлятись на 22-33 дні після уколу.

Я ж кажу нехай спочатку на американцях вакцини обкатають а тоді до України

Для цікавих
https://www.fda.gov/media/144434/download
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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