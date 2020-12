Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 42 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 99 Додано: Нед 20 гру, 2020 00:51

yama написав: ...даже при одинаковом названии и производителе это будут совсем разные вакцины.

В данном случае вряд ли.

К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биореактор для Украины.

Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев. В данном случае вряд ли.К примеру для инактивированных вакцин сомневаюсь, что будут строить отдельный биореактор для Украины.Не смотрел технологии производства других вакцин, но, думаю, тоже не дешёвое удовольствие. Пример с российским Спутником - массовое производство не могут организовать уже несколько месяцев. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 гру, 2020 01:41, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 18011 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4633 раз. Подякували: 4335 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 01:26 zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию? Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?



Додано: Нед 20 гру, 2020 01:30

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN28T05J



https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN28T05J



Америка почала розслідування алергічних реакцій на вакцинацію



Дивно чому це не проявилось під час так званих клінічних дослідів? Можливо фармацевтичні компанії це приховали, з метою швидшого затвердження до використання.

Що ще вони можуть приховувати? The U.S. Food and Drug Administration is investigating around five allergic reactions that happened after people were administered Pfizer Inc and BioNTech SE’s COVID-19 vaccine in the United States this week, a top FDA official said late on Friday.Америка почала розслідування алергічних реакцій на вакцинаціюДивно чому це не проявилось під час так званих клінічних дослідів? Можливо фармацевтичні компанії це приховали, з метою швидшого затвердження до використання.Що ще вони можуть приховувати? Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

The paralysis occurred between 22 days and 32 days after the shot, the FDA staff said.



Американський регулятор рекомендує моніторити вакцинованих на потенційний прояв паралічу лиця, який може проявлятись на 22-33 дні після уколу.



Я ж кажу нехай спочатку на американцях вакцини обкатають а тоді до України



Для цікавих

https://www.fda.gov/media/144434/download December 17, 2020 -- The FDA issued a staff report on Tuesday that recommends monitoring people who take the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines for potential cases of Bell’s palsy, or facial paralysis.The paralysis occurred between 22 days and 32 days after the shot, the FDA staff said.Американський регулятор рекомендує моніторити вакцинованих на потенційний прояв паралічу лиця, який може проявлятись на 22-33 дні після уколу.Я ж кажу нехай спочатку на американцях вакцини обкатають а тоді до УкраїниДля цікавих Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

Повідомлень: 9395 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 10:00 Ukrainian написав: December 17, 2020 -- The FDA issued a staff report on Tuesday that recommends monitoring people who take the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines for potential cases of Bell’s palsy, or facial paralysis.

The paralysis occurred between 22 days and 32 days after the shot, the FDA staff said.



Американський регулятор рекомендує моніторити вакцинованих на потенційний прояв паралічу лиця, який може проявлятись на 22-33 дні після уколу.



Я ж кажу нехай спочатку на американцях вакцини обкатають а тоді до України



Для цікавих

https://www.fda.gov/media/144434/download December 17, 2020 -- The FDA issued a staff report on Tuesday that recommends monitoring people who take the Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines for potential cases of Bell’s palsy, or facial paralysis.The paralysis occurred between 22 days and 32 days after the shot, the FDA staff said.Американський регулятор рекомендує моніторити вакцинованих на потенційний прояв паралічу лиця, який може проявлятись на 22-33 дні після уколу.Я ж кажу нехай спочатку на американцях вакцини обкатають а тоді до УкраїниДля цікавих



