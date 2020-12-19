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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2465246624672468

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Несмотря на распространение мутировавшего на юге Британии штамма коронавируса, уже разработанные вакцины будут эффективны и против него.
Вирусы такого типа мутируют приблизительно раз в месяц, вакцины на это рассчитаны, хотя в будущем, возможно, их придется перерабатывать, как вакцины против гриппа, делая актуальный ежегодный вариант.
Все одобренные вакцины против коронавируса кодируют информацию об S- белке так, что они стимулируют иммунитет даже в случае заражения мутировавшим вирусом.
https://bit.ly/3p5GjH5
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:50

  beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?

есть мнение,что не чипируют,а таким путём тайно стерилизуют :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:52

За прошедшие сутки в США зарегистрированы более 403 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ранее рост числа заражённых не превышал 250 тысяч человек в сутки.

Резкий скачок в статистике связан с тем, что теперь власти Техаса в своих данных стали указывать не только подтвержденные (13 253), но и вероятные (171 505) случаи заражения. Таким образом Техас добавил в общую статистику по стране более 184 тысяч случаев короны.
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:04

С такой статистикой, какую нам докладывает наш минздрав, скоро будет трудно логически обосновать объявленный в январе локдаун. Представителям Техаса надо срочно приезжать к нам для получения позитива и обмена опытом - как удачно бороться с коронавирусом.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:13

  Вкладчик1234 написав:
За прошедшие сутки в США зарегистрированы более 403 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ранее рост числа заражённых не превышал 250 тысяч человек в сутки.

Резкий скачок в статистике связан с тем, что теперь власти Техаса в своих данных стали указывать не только подтвержденные (13 253), но и вероятные (171 505) случаи заражения. Таким образом Техас добавил в общую статистику по стране более 184 тысяч случаев короны.


Кстати Ворлдометр не заметил, что Техас что-то добавил. Обычная статистика и по США, и по Техасу. По крайней мере на сейчас так выглядит.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зато в украине количество выявленных случаев уверенно сближается с количеством госпитализаций
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:23

  adeges написав:Зато в украине количество выявленных случаев уверенно сближается с количеством госпитализаций

Хорошо ещё, шо не с количеством клиентов похоронных агентств....
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:26

  beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?


Так в каждом eyePhone давно чип стоит.
Поздно спохватились :)
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