Несмотря на распространение мутировавшего на юге Британии штамма коронавируса, уже разработанные вакцины будут эффективны и против него. Вирусы такого типа мутируют приблизительно раз в месяц, вакцины на это рассчитаны, хотя в будущем, возможно, их придется перерабатывать, как вакцины против гриппа, делая актуальный ежегодный вариант. Все одобренные вакцины против коронавируса кодируют информацию об S- белке так, что они стимулируют иммунитет даже в случае заражения мутировавшим вирусом. https://bit.ly/3p5GjH5
beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?
есть мнение,что не чипируют,а таким путём тайно стерилизуют
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
За прошедшие сутки в США зарегистрированы более 403 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ранее рост числа заражённых не превышал 250 тысяч человек в сутки.
Резкий скачок в статистике связан с тем, что теперь власти Техаса в своих данных стали указывать не только подтвержденные (13 253), но и вероятные (171 505) случаи заражения. Таким образом Техас добавил в общую статистику по стране более 184 тысяч случаев короны.
С такой статистикой, какую нам докладывает наш минздрав, скоро будет трудно логически обосновать объявленный в январе локдаун. Представителям Техаса надо срочно приезжать к нам для получения позитива и обмена опытом - как удачно бороться с коронавирусом.
За прошедшие сутки в США зарегистрированы более 403 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ранее рост числа заражённых не превышал 250 тысяч человек в сутки.
Резкий скачок в статистике связан с тем, что теперь власти Техаса в своих данных стали указывать не только подтвержденные (13 253), но и вероятные (171 505) случаи заражения. Таким образом Техас добавил в общую статистику по стране более 184 тысяч случаев короны.
Кстати Ворлдометр не заметил, что Техас что-то добавил. Обычная статистика и по США, и по Техасу. По крайней мере на сейчас так выглядит.