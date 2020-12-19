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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:50
beee написав:Я тоже считаю зелёных ошибкой природы, но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома. послепраздничный локдаун тоже даст. Удивительно, но карантинные мероприятия у Степанова правильные.
Другое дело, что ошибка природы распилила ковидный фонд, но это другая история.
А по каким данным вы сделали вывод, что КВД дал эффект? Ну если не считать эффектом убытки бизнеса, обанкротившиеся кафе и магазины и потерю рабочих мест?
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Faceless
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:55
freeze написав:
И чип не нужен, имхо. Большой Брат, наблюдает за вами.
Да Брат наблюдает уже давно ИМХО.
Соцсети, тот же google, что мешает им хранить данные?
Нужно просто принять все это как есть, и перестать париться.
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justit
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:56
yama написав: freeze написав: safonovstanislav написав:
Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.
На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.
То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.
Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.
Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.
Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?
Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.
Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :
в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.
Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.
По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.
Алес, всё.
я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла
)))
Я сбросил больше 15 за полгода, диета не такая жесткая, и никаких складок. Разве что вы 4кг за пару недель сбросили
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Faceless
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:00
М-да парни.
12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?
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justit
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:02
justit написав:М-да парни.
12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?
Вопрос не что делали, а что не делали. Тут как раз активно делать ничего и не нужно
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Faceless
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:03
Faceless написав:
justit написав:М-да парни.
12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?
Вопрос не что делали, а что не делали. Тут как раз активно делать ничего и не нужно
Нужно - как только заметил, что набирается лишнее - сразу "бити на сполох" и начинать делать.
Да лень, сам ленивый, но все же.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:25
Мизантрóп написав: beee написав:
А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?
есть мнение,что не чипируют,а таким путём тайно стерилизуют
Тогда должны были бы бОльшую часть вакцин отправлять в слаборазвитые страны. Сильнее всего человечество размножается там.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:34
justit написав: Faceless написав:
justit написав:М-да парни.
12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?
Вопрос не что делали, а что не делали. Тут как раз активно делать ничего и не нужно
Нужно - как только заметил, что набирается лишнее - сразу "бити на сполох" и начинать делать.
Да лень, сам ленивый, но все же.
Тут такое, вес набирается медленно, постепенно. Если не взвешиваешься относительно регулярно, то и не замечаешь пока не появятся уже явно заметные признаки типа живота. В пределах 10 кг так и получается.
Особенно легко не заметить, если есть сезонные колебания. я, например, регулярно зимой набирал немного лишнего, а летом сбрасывал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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