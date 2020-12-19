freeze написав:

safonovstanislav написав: Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема. Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.

На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм.То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще.Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию.Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным.Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ?Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть.Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики :в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки.Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада.По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан.Алес, всё.