beee написав:Я тоже считаю зелёных ошибкой природы, но карантин выходного дня дал эффект. Тысячи шастающих по ТРЦ зевак посидели дома. послепраздничный локдаун тоже даст. Удивительно, но карантинные мероприятия у Степанова правильные. Другое дело, что ошибка природы распилила ковидный фонд, но это другая история.
А по каким данным вы сделали вывод, что КВД дал эффект? Ну если не считать эффектом убытки бизнеса, обанкротившиеся кафе и магазины и потерю рабочих мест?
safonovstanislav написав:Молодец. Мне тоже не помешало бы. Сейчас большая проблема.
На самом деле - пожудеть за год на 12 килограмм это был чёткий план. Причём не просто похудеть на 12 килограмм, а каждый месяц худеть ровно на 1 килограмм. То есть если к первому числу последующего месяца я худел чуть больше, я намеренно в последние пару дней наедал лишнее, чтобы дотянуть до нужной ровной цифры, если я наоборот не скидывал до нужной цифры, я ничего не ел последний день вообще. Я подписчик телеграмм-канала Агрессивный самомотиватор, поэтому перед началом процесса изучил теорию. Во-первых, пообещал жене и детям, что дам через год каждому по десять тысяч гривен, если не выполню своё обещание, заметьте, что в глубине души уже стало жалко немного денег, хотя я вроде никогда не был жадным. Во-вторых, на холодильнике был прикреплён злобный смайлик и наклейка - Ты хорошо подумал прежде чем что-то съесть ? Всё получилось, а главное, ушла привычка много есть. Сейчас примерный рацион выглядит так - причём это ненасильственно - это нормально для психики : в день - одно яйцо, три-четыре ложки каши с оливковым маслом, грамм 100 красной рыбы либо скумбрии, малюсенькая тарелочка супа или борща без мяса, грамм 50 (пару ложек) творога или сыра, и бокал хорошего красного вина с двумя оливками или 50 г Бех еровки. Два раза в день кофе или зелёный чай с 20 граммами черного 80-% шоколада. По будням на работе в качестве перекуса один небольшой банан. Алес, всё.
я не буду коментировать диету, но у меня другой вопрос куда деваються складки обвисшей кожы? я вот 4 кг скинул и кожа обвисла )))
Я сбросил больше 15 за полгода, диета не такая жесткая, и никаких складок. Разве что вы 4кг за пару недель сбросили
12 - 15 Что вы делали, чтоб набрать столько? Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело? Пиво и еда до отвала?
Вопрос не что делали, а что не делали. Тут как раз активно делать ничего и не нужно
Нужно - как только заметил, что набирается лишнее - сразу "бити на сполох" и начинать делать.
Да лень, сам ленивый, но все же.
Тут такое, вес набирается медленно, постепенно. Если не взвешиваешься относительно регулярно, то и не замечаешь пока не появятся уже явно заметные признаки типа живота. В пределах 10 кг так и получается. Особенно легко не заметить, если есть сезонные колебания. я, например, регулярно зимой набирал немного лишнего, а летом сбрасывал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 гру, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)