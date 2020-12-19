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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2466246724682469

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?

В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення. От в жінчиному роду всі особи жіночої статі максимально важать в 15 років, потім худнуть і вже не повнішають до самого кінця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09

  Libo написав:
  zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?


От своего имени и от имени нации, к которой принадлежу. И я ничего не культивирую. Я констатирую: русская сволочь захватила и оккупировала часть территории моей страны и убивают моих соотечественников на Донбассе. Во все времена убивать захватчиков и оккупантов было священным долгом каждого мужчины. А ты, продажная подлая тварь, тут защищаешь и оправдываешь русских убийц и оккупантов. :? Как земля такую гниду носит?! :roll:

вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13

  Мизантрóп написав:
  beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?

есть мнение,что не чипируют,а таким путём тайно стерилизуют :mrgreen:

"товарищи алкоголики тунеядцы кто хочет поработать "(с)
https://youtu.be/uEHrzF5JnMI :mrgreen:
изучите вопрос основательно перед тем как критиковать
https://youtu.be/Lf1bSsBEAFw

очень полезный канал рекомендую :oops:
https://youtu.be/EkgtyusUc-s
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
согласен,не грамотно.Яйца вшей прикрепляются к волосам или одежде,земля ни причём
  yama написав:очень полезный канал рекомендую

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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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