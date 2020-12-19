В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення. От в жінчиному роду всі особи жіночої статі максимально важать в 15 років, потім худнуть і вже не повнішають до самого кінця.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення. От в жінчиному роду всі особи жіночої статі максимально важать в 15 років, потім худнуть і вже не повнішають до самого кінця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09
вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13
"товарищи алкоголики тунеядцы кто хочет поработать "(с)
изучите вопрос основательно перед тем как критиковать
очень полезный канал рекомендую
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
согласен,не грамотно.Яйца вшей прикрепляются к волосам или одежде,земля ни причём
давно подписан
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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