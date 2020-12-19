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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2466246724682469

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?

В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення. От в жінчиному роду всі особи жіночої статі максимально важать в 15 років, потім худнуть і вже не повнішають до самого кінця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09

  Libo написав:
  zРадио написав: Так от чьего имени говоришь ты? И какая твоя цель на форуме культивировать чуждые нашей культуре ненависть и ксенофобию?


От своего имени и от имени нации, к которой принадлежу. И я ничего не культивирую. Я констатирую: русская сволочь захватила и оккупировала часть территории моей страны и убивают моих соотечественников на Донбассе. Во все времена убивать захватчиков и оккупантов было священным долгом каждого мужчины. А ты, продажная подлая тварь, тут защищаешь и оправдываешь русских убийц и оккупантов. :? Как земля такую гниду носит?! :roll:

вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13

  Мизантрóп написав:
  beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?

есть мнение,что не чипируют,а таким путём тайно стерилизуют :mrgreen:

"товарищи алкоголики тунеядцы кто хочет поработать "(с)
https://youtu.be/uEHrzF5JnMI :mrgreen:
изучите вопрос основательно перед тем как критиковать
https://youtu.be/Lf1bSsBEAFw

очень полезный канал рекомендую :oops:
https://youtu.be/EkgtyusUc-s
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:55

  ЛАД написав:
  Мизантрóп написав:
  beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?

есть мнение,что не чипируют,а таким путём тайно стерилизуют :mrgreen:

Тогда должны были бы бОльшую часть вакцин отправлять в слаборазвитые страны. Сильнее всего человечество размножается там. :)

там и так средняя продолжительность жизни маленькая
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пишут, что частные клиники начали запись на вакцинацию вакциной Sinovac. Обещают через 2-3 недели появление у нас. Стоимость 3-4.5 тысячи. Их нужно две.
Sinovac не прошла ещё 3 стадию испытаний.
Да, правы вы были. Оперативно челноки бизнес разворачивают
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:35

  beee написав:Sinovac не прошла ещё 3 стадию испытаний.


А что там еще испытывать, на 20 ноября этой вакциной был привит первый миллион человек, сейчас через месяц, зная китайцев, можно предположить, что привито минимум миллиона 2-3. Кроме Китая уже одобрена для применения в Эмиратах(100 тысяч человек уже вакцинировано), в Бахрейне вакцинировано ей 8 000 человек. Египет уже получил первую партию этой вакцины.
Скорее всего эта китайская вакцина будет первой из полученных на основной части Украины, на оккупированной территории грозятся первые 50 000 человек вакцинировать Спутником в январе.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:50

  freeze написав:
  justit написав:
  beee написав:А куда подевались чипизаторы? Уже несколько миллионов чипировали же. Когда начнётся зомби апокалипсис и начнут отключать мозг от центрального пульта управления?


Так в каждом eyePhone давно чип стоит.
Поздно спохватились :)


Тут на подписи у Зеленского сейчас принятый законопроект об электронных коммуникациях, который обязывает мобильных операторов хранить записи телефонных разговоров, СМС и местоположения абонентов с момента подписания закона, а интернет-провайдеров - куда заходил клиент, архив интернет-платежей и тд.
И чип не нужен, имхо. Большой Брат, наблюдает за вами.
Причём всё эта база, заметьте, будет хранится у частных операторов, зачастую мелких.
Аналогичный закон в России привёл к тому, что несмотря на якобы всемогущую ФСБ, сливы данных по клиентам массовые.

Из крайних сливов учечка данных на ковид больных из московской администрации.
В РФ большим братом пытается стать Сбер, если уже не стал. Подминает под себя все сферы жизнедеятельности - вплоть до дистанционного образования, иск. интеллекта. А вообще цифровая экономика как новый уклад жизни, включающий цифровые деньги дает возможность прервать, аннулировать транзакции. Принудительно снять любой установленный налог. Система эффективного узаконенного грабежа и контроля.
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