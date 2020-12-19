В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення. От в жінчиному роду всі особи жіночої статі максимально важать в 15 років, потім худнуть і вже не повнішають до самого кінця.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення. От в жінчиному роду всі особи жіночої статі максимально важать в 15 років, потім худнуть і вже не повнішають до самого кінця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:09
вот давайте без переходов на личности ! что делать с оккупантами я категорически согласен - "мочить в сортирах" ( не всех русских, а только тех кто поддерживает агрессию против Украины) , а вот последнее предложение удерживает меня от того что бы поставить плюсик
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13
"товарищи алкоголики тунеядцы кто хочет поработать "(с)
изучите вопрос основательно перед тем как критиковать
очень полезный канал рекомендую
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 гру, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:55
там и так средняя продолжительность жизни маленькая
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пишут, что частные клиники начали запись на вакцинацию вакциной Sinovac. Обещают через 2-3 недели появление у нас. Стоимость 3-4.5 тысячи. Их нужно две.
Sinovac не прошла ещё 3 стадию испытаний.
Да, правы вы были. Оперативно челноки бизнес разворачивают
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:35
А что там еще испытывать, на 20 ноября этой вакциной был привит первый миллион человек, сейчас через месяц, зная китайцев, можно предположить, что привито минимум миллиона 2-3. Кроме Китая уже одобрена для применения в Эмиратах(100 тысяч человек уже вакцинировано), в Бахрейне вакцинировано ей 8 000 человек. Египет уже получил первую партию этой вакцины.
Скорее всего эта китайская вакцина будет первой из полученных на основной части Украины, на оккупированной территории грозятся первые 50 000 человек вакцинировать Спутником в январе.
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:50
Из крайних сливов учечка данных на ковид больных из московской администрации.
В РФ большим братом пытается стать Сбер, если уже не стал. Подминает под себя все сферы жизнедеятельности - вплоть до дистанционного образования, иск. интеллекта. А вообще цифровая экономика как новый уклад жизни, включающий цифровые деньги дает возможность прервать, аннулировать транзакции. Принудительно снять любой установленный налог. Система эффективного узаконенного грабежа и контроля.
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:07
Во время весеннего локдауна в крупных городах в РФ надо было получить электронный пропуск, чтобы выйти из дома причём чтобы зайти и получить, надо было ввести цифровую подпись.
Так что даже престарелый пенсионер, чтобы выжить и выйти из дому и должен был диджитализироваться. В сёлах у них не такая степень цифровизации, но очень многие услуги можно получить только через электронное обращение.
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:14
До 60-ти вы все защитники Украины и обязаны поддерживать свою физическую форму, фигуру, следить за здоровьем, простатой, зубами, волосами, ногами и пятками. Нам еще предстоит чистить Донбасс и Крым от русской гадины. Кто никак не может нажраться, голодает и пузо имеет право отращивать лишь в старческом возрасте.
Какие же лицемеры и подонки!
Тут каждый день пишут, что народу жрать нечего, по помойкам шарят, от голода умирают, денег им на жратву мало, а на самом деле позаплывали жиром и еще плачут сволочи, что скинуть никак не могут.
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте.
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