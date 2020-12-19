Додано: Нед 20 гру, 2020 15:35

beee написав: Sinovac не прошла ещё 3 стадию испытаний. Sinovac не прошла ещё 3 стадию испытаний.

А что там еще испытывать, на 20 ноября этой вакциной был привит первый миллион человек, сейчас через месяц, зная китайцев, можно предположить, что привито минимум миллиона 2-3. Кроме Китая уже одобрена для применения в Эмиратах(100 тысяч человек уже вакцинировано), в Бахрейне вакцинировано ей 8 000 человек. Египет уже получил первую партию этой вакцины.Скорее всего эта китайская вакцина будет первой из полученных на основной части Украины, на оккупированной территории грозятся первые 50 000 человек вакцинировать Спутником в январе.