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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2468246924702471>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:45

Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:02

Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% заразнее
Зображення
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/20/7277591/

Новый штамм коронавируса в Британии: страны ЕС вводят запрет на пассажироперевозки
Новые жесткие карантинные ограничения, введенные с 19 ноября для более 16 млн жителей Англии, могут продлиться "
несколько месяцев
", пока появится возможность вакцинировать значительную часть населения.
https://www.unian.net/tourism/news/novy ... 62188.html
как то просилось по теории заговоров чтобы перед вакцинацией запустили боевые штампы.. у кого какие мысли?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 20 гру, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:05

  vladislavlvov написав:Джонсон сообщил о мутации вируса: на 70% заразнее
Новый штамм коронавируса в Британии: страны ЕС вводят запрет на пассажироперевозки
https://www.unian.net/tourism/news/novy ... 62188.html

как то просилось по теории заговоров чтобы перед вакцинацией запустили боевые штампы.. у кого какие мысли?


Вы хотели жесткого Брексита? Так вы его получите тчк подпись Коронавирус.

Интересный выдался год, насыщен событиями.

Наша налоговая юморит )) Читаю ссылку на официальный Вестник налоговой службы.
- Настала пора глинтвейна и Дед Мороз.
Думаю, что за ерунда с налоговой, а по ссылке консультация - по лицензиям на торговлю спиртным :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:11

  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,
але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.

Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:17

  flyman написав:
  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,
але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.

Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.


Сейчас похудеть для мужчин = выжить )))
Недавно читал исследование, что при определенном превышении индекса массы тела (кабанчик с большим животом) вероятность смерти от коронавируса увеличивается чуть ли не на 50 процентов.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:21

  freeze написав:Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов

https://bit.ly/38mpGjr

чому за 5 років, а не 15? дата майнінг?
так гривня теж зараз як пять років тому, значить гривня стабільна валюта
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:22

  freeze написав:После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте.


Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт .
Не нужно вводить людей в заблуждение .
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:23

  freeze написав:
  flyman написав:
  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,
але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.

Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.


Сейчас похудеть для мужчин = выжить )))
Недавно читал исследование, что при определенном превышении индекса массы тела (кабанчик с большим животом) вероятность смерти от коронавируса увеличивается чуть ли не на 50 процентов.

не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету...
але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:27

  ЛАД написав:то и не замечаешь пока не появятся уже явно заметные признаки типа живота


Вот тогда и начинать резко беспокоиться.
А лучше до того времени по 20 минут (пресс/отжиманияподтягивания) :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:29

  lapay написав:В 40+ воно само набирається, якщо генетика середня, хоча бувають і виключення.


ІМХО то хіба що родина з тих, хто до повноти схильний.
Але такі і до 40-ка вже "пухлі"

Таке, щоб рраз і почав прибирати вагу, то або якісь розлади у організмі, або стиль життя не той людина обрала.
justit
 
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