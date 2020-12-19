Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов
как то просилось по теории заговоров чтобы перед вакцинацией запустили боевые штампы.. у кого какие мысли?
Вы хотели жесткого Брексита? Так вы его получите тчк подпись Коронавирус.
Интересный выдался год, насыщен событиями.
Наша налоговая юморит )) Читаю ссылку на официальный Вестник налоговой службы. - Настала пора глинтвейна и Дед Мороз. Думаю, что за ерунда с налоговой, а по ссылке консультация - по лицензиям на торговлю спиртным
Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
12 - 15 Что вы делали, чтоб набрать столько? Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело? Пиво и еда до отвала?
я потрохи набираю вагу, але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло, але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.
Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.
Сейчас похудеть для мужчин = выжить ))) Недавно читал исследование, что при определенном превышении индекса массы тела (кабанчик с большим животом) вероятность смерти от коронавируса увеличивается чуть ли не на 50 процентов.
freeze написав:Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов
freeze написав:После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте.
Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт . Не нужно вводить людей в заблуждение .
12 - 15 Что вы делали, чтоб набрать столько? Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело? Пиво и еда до отвала?
я потрохи набираю вагу, але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло, але так то карантинні обмеження, то свята, то ще щось, то поступово від березня набрав +5кг зайвих.
Але ж тут боротьба з вірусом массового враження йде вовсю. Куда з такими дрібницями. Заплюють свідки корони.
Сейчас похудеть для мужчин = выжить ))) Недавно читал исследование, что при определенном превышении индекса массы тела (кабанчик с большим животом) вероятность смерти от коронавируса увеличивается чуть ли не на 50 процентов.
не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету... але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте.