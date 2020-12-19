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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:33
moldashavanin написав: freeze написав:
После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте.
Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт .
Не нужно вводить людей в заблуждение .
Все вопросы королю Швеции - Король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом.
Я так понимаю вам до короля далеко, в том числе по осведомлённости фактами из Швеции, поэтому вы высказываете своё мнение, а не факты.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 17:35
flyman написав:
не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету...
але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте.
Собственно от коронавируса не умирают, как можно умереть от какого-то вируса, умирают от последствий, от последствий что вируса ВИЧ, что вируса гепатита, что коронавируса и тд.
При вирусе ВИЧ умирают от саркомы Капоши, генерализованной герпесной инфекции, микоплазменного воспаления лёгких и тд.
Тоже самое и с коронавирусом, умирают от тромбоза легочных капилляров, инсультов, полиорганной недостаточности и тд.
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