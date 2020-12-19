Додано: Нед 20 гру, 2020 17:35

flyman написав: не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету...

але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте. не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету...але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте.

Собственно от коронавируса не умирают, как можно умереть от какого-то вируса, умирают от последствий, от последствий что вируса ВИЧ, что вируса гепатита, что коронавируса и тд.При вирусе ВИЧ умирают от саркомы Капоши, генерализованной герпесной инфекции, микоплазменного воспаления лёгких и тд.Тоже самое и с коронавирусом, умирают от тромбоза легочных капилляров, инсультов, полиорганной недостаточности и тд.Можно только говорит о математической вероятности основанной на многомиллионной статистики:76 770 000 выявленных методом ПЦР коронавирусников1 695 000 из них умерло в течение примерно месяца после положительного анализаТо есть вероятность умереть в течение месяца в целом по популяции после положительного ПЦР составляет 2,2 %.Многомиллионный массив данных не позволяет сомневаться в этих данных.Единственный способ для вас не попасть в жернова статистики - не делать ПЦР-тест вообще, иначе заряжаете патроном барабан русской рулетки ))