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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24692470247124722473>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 99
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
42
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:33

  moldashavanin написав:
  freeze написав:После того, как король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом правительство Швеции рекомендовала гражданам носить медицинские маски в общественном транспорте.


Чтобы что-то признать - нужно сопоставить данные разных стран . Король Швеции высказал свое мнение а не факт .
Не нужно вводить людей в заблуждение .


Все вопросы королю Швеции - Король Швеции признал ошибочность шведской стратегии по борьбе с коронавирусом.
Я так понимаю вам до короля далеко, в том числе по осведомлённости фактами из Швеции, поэтому вы высказываете своё мнение, а не факты.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:35

  flyman написав:не від коронавіруса, а інфарктів, інсультів та наслідків цукрового даібету...
але страшний коронавірус безпощадний, тому тре сидіти по хатам і не виходити навіть в парк, ну ви знаєте.


Собственно от коронавируса не умирают, как можно умереть от какого-то вируса, умирают от последствий, от последствий что вируса ВИЧ, что вируса гепатита, что коронавируса и тд.
При вирусе ВИЧ умирают от саркомы Капоши, генерализованной герпесной инфекции, микоплазменного воспаления лёгких и тд.
Тоже самое и с коронавирусом, умирают от тромбоза легочных капилляров, инсультов, полиорганной недостаточности и тд.

Можно только говорит о математической вероятности основанной на многомиллионной статистики:
76 770 000 выявленных методом ПЦР коронавирусников
1 695 000 из них умерло в течение примерно месяца после положительного анализа
То есть вероятность умереть в течение месяца в целом по популяции после положительного ПЦР составляет 2,2 %.
Многомиллионный массив данных не позволяет сомневаться в этих данных.

Единственный способ для вас не попасть в жернова статистики - не делать ПЦР-тест вообще, иначе заряжаете патроном барабан русской рулетки ))
Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 гру, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:42

  freeze написав:Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов

https://bit.ly/38mpGjr

Нехай з іспанкою (грип) порівняють.
Корона в людей поза групою ризику проходить набагато легше порівняно з грипом
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:44

  flyman написав:
  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,


Як на мене, то це самозаспокоєння
Краще не сподіватись на дачу та вихідні, а вже робити щось.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:45

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Ученые сравнили наиболее тяжелый сезон эпидемии гриппа за последние пять лет и схожий период эпидемии COVID-19. Смертность из-за коронавируса оказалась в три раза выше, болезнь проходила намного тяжелее и длилась дольше. Это крупнейшее на сегодняшний день исследование по сравнению двух вирусов

https://bit.ly/38mpGjr

Нехай з іспанкою (грип) порівняють.
Корона в людей поза групою ризику проходить набагато легше порівняно з грипом


Без понятия чего вы ко мне обращаетесь, группа французских вроде учёных, самый уважаемый в научном мире журнал Ланцет, обращайтесь с просьбой к ним - сравнить с испанкой или средневековым чумным мором.
У них было задание - сравнить данные за последние пять лет, они сделали.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Единственный способ для вас не попасть в жернова статистики - не делать ПЦР-тест вообще, иначе заряжаете патроном барабан русской рулетки ))
Але барабан все одно треба змінити.. на 50-ти зарядний
І зарядити тільки один патрон
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:У них было задание

Від кого?
Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%
Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:00

  Ukrainian написав:
  freeze написав:У них было задание

Від кого?
Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%
Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%

у датских норок выше всех оказалась смертность.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:01

  Ukrainian написав:
  freeze написав:У них было задание

Від кого?
Новий штам грипу іспанський косив усіх смертність була більше 2.5%
Новий штам корони вражає тільки людей групи ризику, загальна смертність 0.05%


Откуда вы берёте цифры, тем более на глобально мировом уровне ?

Вам привели официальные суммарные цифры отчётов от национальных министерств здравоохранения всех стран мира, которые подсчитывает - по официальным отчётам - ворлдометер.
Цифра 2,2 %. Точка. Всё остальное домыслы для тех, кто хочет натянуть сову на глобус.
Вася сказал - 0,05 %, Петя сказал, доктор некий Джон сказал, пусть говорят - есть такая на России передача.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:05

  justit написав:
  flyman написав:
  justit написав:М-да парни.

12 - 15
Что вы делали, чтоб набрать столько?
Неужели в среднем возрасте активно плевали на свое тело?
Пиво и еда до отвала?

я потрохи набираю вагу,
але достатньо поїхати на вихідні на дачу пару вихідних, так мінус пару кіло,


Як на мене, то це самозаспокоєння
Краще не сподіватись на дачу та вихідні, а вже робити щось.

це щось, це тре виключати дурку з карантином і короною.
німці теж з жиру пухнуть (приводили результати стат. дослідження), так як сидять по норах на карантині


так і тут з закритими парками весною

а потім, скажуть, ой ми помилилися з короною, нам дуже соромно
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 гру, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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